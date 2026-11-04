Según esa información, el seleccionador Jürgen Klopp convocará el jueves al goleador del Werder Bremen para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos, «siempre que no ocurra nada extraordinario de aquí a entonces».

Desde su debut a las órdenes de Hansi Flick hace casi exactamente cuatro años, Füllkrug ha disputado 24 partidos con Alemania, en los que ha marcado 14 goles. Sin embargo, sus últimas apariciones fueron en la fase final de la Liga de Naciones, en el verano de 2025. La última vez que fue convocado fue en septiembre de aquel año.

En lo deportivo, a Füllkrug le fue muy mal tras su fichaje por el West Ham United procedente del BVB en 2024 y durante su cesión al AC Milan. Sin embargo, ha resurgido desde su regreso al Werder este verano y ya suma nada menos que 12 goles en diez partidos oficiales. Es, por tanto, el máximo goleador alemán de las cinco grandes ligas europeas.

Por eso, en las últimas semanas se han multiplicado las voces que piden el regreso del jugador de 33 años a la selección. Klopp, que inició una renovación tras el desastroso Mundial de Norteamérica, hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre Füllkrug. No obstante, hace unas semanas subrayó: «Niclas Füllkrug tiene 33 años. ¡Eso no es culpa mía!».

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Ante sus sobresalientes actuaciones, a Füllkrug le han preguntado varias veces por una posible convocatoria. Él se mostró cauto y llegó a pedir que se dejara de hablar del tema: «Si mi país me necesita, estaré ahí para mi país, siempre. Aunque tenga 43 años y haga falta alguien en el área. También acudiré entonces, pero no voy a suplicar que me convoquen».

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Selección alemana: Füllkrug y Ebnoutalib sí, Brunner no

La posición de delantero centro es uno de los puntos débiles de la selección alemana. Kai Havertz es, sobre el papel, la primera opción, aunque no es un delantero centro de formación. Según Sky, Younes Ebnoutalib también tiene buenas opciones de ser convocado. Debutó con Klopp hace unas semanas y actualmente está rindiendo bien en el ataque del Eintracht Frankfurt.

En cambio, el internacional juvenil Paris Brunner, del AS Monaco, probablemente tendrá que esperar. La convocatoria del jugador de 20 años se habría «debatido a fondo». Sin embargo, los ocho goles que lleva en once partidos esta temporada aún no han sido suficientes para el exjoven talento del BVB.

Alemania se enfrentará a Serbia el 13 de noviembre y a Países Bajos tres días después. Klopp anunciará su convocatoria para los dos últimos partidos internacionales del año el jueves a las 11:30 horas.