Fuentes periodísticas italianas confirmaron que Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal saudí, decidió abandonar las filas del Zaeem cuando expire su contrato al final de la presente temporada, asestando así un duro golpe a la directiva del club, que esperaba dar continuidad a su proyecto con él durante los próximos años.

Inzaghi llegó a Riad en el verano de 2025, apenas unos días después de que el Inter perdiera la final de la Liga de Campeones de Europa, para iniciar un nuevo capítulo en su trayectoria en Arabia Saudí.

Su etapa en el Al-Hilal estuvo marcada por una mezcla de éxitos y fracasos; logró conquistar la Copa del Rey la temporada pasada, pero perdió el título de Liga en la última jornada a manos del Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, en un escenario dramático que sigue grabado en la memoria de la afición del Zaeem.

Bajo la dirección del técnico italiano, el Al-Hilal mantuvo su registro invicto durante 47 partidos consecutivos, en una racha histórica, antes de que el Neom FC le pusiera fin el pasado mes de septiembre.

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Según el destacado periodista italiano Nicolò Schira, el exentrenador del Inter y de la Lazio no renovará su contrato con el club saudí, que se extiende hasta el próximo mes de junio y cuyo valor se estima en unos 26 millones de euros anuales, uno de los salarios más altos en el mundo de los banquillos.

Se espera que su decisión abra la puerta a amplias especulaciones sobre su regreso a la Serie A italiana, donde ya conquistó el Scudetto, la Copa de Italia en dos ocasiones y la Supercopa de Italia en tres ocasiones con el Inter, además de alcanzar con el club la final de la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones.

Informaciones periodísticas ya apuntaban el pasado mes de octubre a la posibilidad de que fichara para dirigir a la Juventus o al Nápoles, además del interés de clubes de la Premier League inglesa, lo que convierte su próximo destino en uno de los asuntos más calientes del mercado de entrenadores en Europa.