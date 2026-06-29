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Argentina v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Bomba en la concentración de Argentina: Julián Álvarez no es el «compañero de Messi»

Julián Álvarez
L. Messi
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EE. UU.

¡Agüero le da una bofetada al delantero del Atlético de Madrid!

El astro argentino Sergio Agüero ha sorprendido en la concentración de la selección al apoyar a Lautaro Martínez como ‘9’, y afirmar que Julián Álvarez «no es un delantero centro tradicional». 

Sus palabras reavivan el debate sobre quién acompañará a Messi en ataque en la fase eliminatoria del Mundial.

En «La Casa del Con» de ESPN Argentina afirmó: «Si yo fuera el entrenador, alinearía a Lautaro como titular en todos los partidos, aunque no marcara». 

Y añadió: «Creo que Argentina necesita un delantero puro y, en mi opinión, Julián no es un nueve tradicional».

No restó mérito al jugador del Atlético, pero le dio otro rol: «Julián puede jugar por la banda, de segundo delantero o junto a Leo». 

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Y cerró: «Me alegro por el gol de Lautaro; le da más confianza de cara al próximo partido».

Sus palabras reavivan el debate sobre el 9 titular. 

Hasta ahora, Lautaro ha sido titular en los tres partidos de la fase de grupos, ha jugado 180 minutos y marcó un gol contra Jordania. Álvarez, en cambio, ha disputado 142 minutos y aún no ha anotado.

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