Bolonia-Roma, cuidado con las tarjetas: quién está en peligro de ser sancionado y corre el riesgo de perderse el partido de vuelta

Faltan pocos minutos para el inicio del partido válido como ida de los octavos de final de la Europa League, un derbi totalmente italiano entre el Bolonia de Vincenzo Italiano y la Roma de Gian Piero Gasperini. Un partido totalmente italiano para disputarse la posibilidad de continuar el camino en la segunda máxima competición europea y acceder a la siguiente ronda, los cuartos de final del torneo continental.

Los dos entrenadores italianos han dado a conocer las alineaciones oficiales y, entre las ausencias por lesión o sanción, no hay grandes sorpresas. A continuación, las elecciones de los técnicos.

BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Entrenador: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Entrenador: Gasperini





Algunos jugadores que estarán presentes desde el minuto 1, y no solo ellos, deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas: Vitik, Miranda y Bernardeschi, por parte del Bolonia, y Celik, Hermoso y Ndicka, por parte de la Roma, se encuentran en situación de alerta.