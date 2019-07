Bolívar y The Strongest se quedaron sin sus goleadores

Rolando Blackburn y Marcos Riquelme decidieron marcharse, el primero se fue a Tailandia y el segundo jugará en Chile.

En poco menos de una semana, los dos grandes equipos de perdieron a sus dos referentes en la delantera. Primero fue el Tigre que no pudo retener al panameño Rolando Blackburn quien se fue al fútbol de , mientras que la noche del lunes se confirmó la salida de Marcos Riquelme, de Bolívar, quien se fue a la Universidad de .

Los clásicos de este semestre no serán los mismos, Bolívar y The Strongest perdieron a sus dos goleadores, ambos prefirieron mejorar sus ingresos económicos y dejar pasar la oportunidad de ganar más dinero que a quedarse en el fútbol boliviano.

Blackburn fue el primero en decir adiós al fútbol boliviano. El panameño ya era tentado por el Sporting Cristal ni bien comenzó el receso en la temporada por la .

Cuando parecía que el jugador se mantendría en filas atigradas, la semana pasada se conoció que el jugador arregló su vinculación con el Port FC, de la primera división de Tailandia, club que le ofreció casi el doble de lo que ganaba en Bolivia, algo que The Strongest no pudo igualar.

El jugador panameño, de 34 años, tuvo un buen paso por The Strongest en el que jugó 48 partidos y anotó 41 goles, un buen promedio de anotaciones para su primera experiencia en suelo boliviano.

Riquelme fue el segundo en despedirse de Bolivia. Ayer tomó sus maletas y partió rumbo a Chile para unirse a su nuevo club, la .

El argentina mantenía en vilo a la hinchada celeste porque tenía la intención de quedarse un tiempo más, pero las ofertas llegaron y la Academia no pudo retenerlo, además el jugador quería volver al fútbol chileno.

El artículo sigue a continuación

“Me voy tranquilo, no me voy para siempre me voy a préstamo mi contrato con Bolívar sigue. Es una decisión que me costó tomarla. Sí, me habían informado de una propuesta de Arabia que económicamente es lindo, pero era una espinita en Chile llegar a un grande”, dijo Riquelme antes de irse a Chile.

Riquelme jugó dos años en Bolivia, participó en 78 partidos en la División Profesional y anotó 47 goles con la Academia. Fue internacional en nueve ocasiones e hizo tres goles (en Libertadores).

Tanto Riquelme como Blackburn dejarán un vacío enorme en los dos clubes, pero su ausencia será corta porque se prevé que regresen a inicios del próximo año ya que fueron a préstamo.