Bogarde critica a un defensa de la selección holandesa y aboga por un nuevo nombre

Winston Bogarde critica el rendimiento de Micky van de Ven en el Mundial. En declaraciones a «Voetbal International», el exinternacional holandés pide otro lateral izquierdo.

«Van de Ven ha jugado dos partidos como lateral y no ha convencido. Para mí es el peor defensa del once actual», afirma Bogarde antes del último encuentro de grupo contra Túnez, el viernes.

Critica su posicionamiento, que califica de “muy mediocre”, y añade: «Se fía demasiado de su velocidad, pero los rivales también tienen jugadores rápidos. Fíjate en el gol de Suecia: Elanga le ganó la carrera de más de 40 metros pese a que Van de Ven salía con ventaja».

“¿Pero no era tan rápido?”, se pregunta en voz alta el exdefensa de la selección holandesa. “Creo que debemos alegrarnos de que Elanga no fuera titular en ese partido; de lo contrario, Suecia probablemente habría creado mucho más peligro por su banda derecha”.

Bogarde prefiere a su rival Jorrel Hato, que aún no ha jugado en este Mundial. «Es mejor con el balón y también en defensa. En el Chelsea superó un inicio complicado, se hizo titular a mitad de temporada y ya no soltó el puesto. Hato ha demostrado su nivel en el Chelsea, incluso en partidos de alto nivel.

«Se merece una oportunidad con Holanda; está preparado», concluye Bogarde, dirigiéndose al seleccionador Ronald Koeman. El lateral izquierdo jugó en la preparación del Mundial, pero ahora es suplente.

Bogarde conoce a Hato de su etapa juntos en el Ajax, cuando le entrenó individualmente en Ámsterdam.