En un golpe sorpresivo para la unidad europea, la República Checa anunció su rebelión contra la decisión de la UEFA de boicotear los torneos de la FIFA, y reveló su apoyo inicial al polémico plan de Gianni Infantino para crear una empresa privada que gestione la Copa del Mundo.

La sorprendente postura checa llega pocas horas antes de la reunión de emergencia que celebra la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, este jueves, con la participación de 55 federaciones nacionales, para recabar apoyos contra el nuevo proyecto de la FIFA.

David Trunda, presidente de la Federación Checa de Fútbol, mostró su entusiasmo por el proyecto, que llevará el nombre de "FIFA Forward Enterprise", asegurando que aportará una enorme financiación para desarrollar las infraestructuras y apoyar las categorías juveniles de su país.

Trunda declaró a la cadena "Sky News": "Puedo ver el desarrollo del fútbol checo a través del trabajo y la estrecha colaboración con el presidente Infantino y su equipo. Necesitamos más detalles, pero veo un claro impacto positivo en las intenciones de la FIFA con este nuevo plan".

El presidente de la Federación Checa añadió: "Desde mi elección hace más de un año, todos los proyectos que hemos llevado a cabo en colaboración con la FIFA han sido muy positivos para el desarrollo del fútbol".

La FIFA había anunciado el pasado martes la creación de su nueva empresa, que asumirá todas sus actividades generadoras de beneficios, incluida la Copa del Mundo, los derechos de retransmisión televisiva, los contratos de patrocinio, la venta de entradas y la organización de eventos, y venderá hasta el 20% de sus acciones a inversores externos procedentes de fondos de inversión y entidades privadas, conservando la participación mayoritaria del 80%.