Se ha producido un cambio en la cima del prestigioso premio juvenil: el canterano del Barcelona y estrella revelación del Mundial Pau Cubarsi conquistó el primer puesto y desplazó a su compañero Lamine Yamal del liderato. El podio lo completa el nuevo fichaje del Real Madrid Yan Diomande, en tercera posición.

Desde la perspectiva de la máxima categoría alemana, sin embargo, la actualización mensual dibuja una imagen muy clara de la correlación de fuerzas. Mientras que el Bayern de Múnich solo coloca a un único talento entre los 100 mejores, Lennart Karl, el Borussia Dortmund domina la comparación a nivel nacional.

El centrocampista del conjunto muniqués perdió cuatro puestos con respecto a la anterior actualización y ahora figura en la octava posición, pero sigue siendo el jugador de la Bundesliga mejor valorado.

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Ranking Golden Boy: ¿qué jugadores del BVB están presentes?

Por detrás, el BVB demuestra los frutos de su ofensiva de fichajes. Nada menos que cuatro jóvenes talentos del Dortmund lograron entrar en la selección.

Como líder interno del BVB aparece el fichaje veraniego Konstantinos Karetsas, que tras subir tres puestos se sitúa en la posición 22. Junto al atacante, los de Westfalia meten en la carrera por el codiciado trofeo a los dos defensas Luca Reggiani (puesto 39) y Joane Gadou (puesto 65), así como al talento ofensivo Samuele Inacio (puesto 72).

En la comparación continental, el Schwarz-Gelb solo queda por detrás del Oporto con esta cifra. Los portugueses cuentan con el mayor contingente, con cinco jugadores.

También el Schalke 04 está representado con un profesional

Sin embargo, el BVB podría igualarlo en breve. El subcampeón está apretando con fuerza por el extremo Said El Mala, del 1. FC Köln. El jugador de 19 años ocupa el puesto 17 y es, por tanto, el segundo profesional alemán mejor situado de la clasificación general. Entre bastidores, los clubes negocian actualmente la cantidad del traspaso por el atacante. Si el acuerdo llega a cerrarse, el Dortmund también pasaría a ocupar el primer lugar a nivel europeo.

El resto de representantes de la Bundesliga se reparte entre pocos clubes. El Bayer Leverkusen presenta a dos promesas en la carrera, Christian Kofane (19.º) y Montrell Culbreath (53.º), mientras que el Schalke 04 está representado por el central Mertcan Ayhan, en el puesto 97.

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¿Quién ha ganado el premio Golden Boy 2025?

El galardón, concedido desde hace años por el diario Tuttosport, premia a los mejores futbolistas sub-21 de Europa. Pueden participar jugadores nacidos en 2006 o después, que militen en una de las 25 ligas más potentes de Europa.

Desde julio, los datos de rendimiento se incorporan mensualmente a la valoración a través de un índice desarrollado conjuntamente con transfermarkt.de. En octubre se reducirá la lista de candidatos a 20 finalistas, entre los que un jurado internacional de expertos elegirá al sucesor del actual poseedor del título, Desire Doue, del Paris Saint-Germain.