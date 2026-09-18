El club turco Galatasaray recibió un duro golpe después de que la Federación Nigeriana de Fútbol rechazara una solicitud oficial presentada por el club para eximir a su delantero lesionado, Victor Osimhen, de la convocatoria internacional, con lo que el gigante turco se ve amenazado con perder a su estrella durante un periodo más prolongado.

El estadio "Papara Park" acoge una cumbre de alto voltaje en la sexta jornada de la Superliga turca, donde el Trabzonspor recibe a su rival tradicional, el Galatasaray, en un enfrentamiento que no admite término medio.

Los locales llegan al partido ubicados en el noveno puesto con 7 puntos y buscan recuperar su equilibrio ante su afición, mientras que el Galatasaray llega como líder de la tabla de clasificación con una marca casi perfecta de 13 puntos, con la mirada puesta en ampliar la diferencia y escaparse en la cima de forma temprana.

El sitio turco "fanatik" reveló hoy viernes que el Galatasaray presentó una solicitud a la Federación Nigeriana con respecto a la situación de Osimhen, quien está ausente de los terrenos de juego desde hace dos semanas por lesión, con la esperanza de concederle un descanso total durante el próximo parón internacional para que esté completamente listo después.

El delantero nigeriano se había lesionado en el minuto 33 del partido de su equipo, que terminó con una emocionante victoria sobre el Başakşehir por 3-2 en la cuarta jornada de la Superliga turca, donde se le diagnosticó una distensión muscular y dolor en el muslo derecho que lo apartará durante dos semanas, y aún persiste la duda sobre la posibilidad de que llegue al decisivo enfrentamiento de mañana ante el Trabzonspor.

Según el sitio turco, el Galatasaray pidió a la Federación Nigeriana que impidiera la convocatoria de Osimhen para los partidos de clasificación de la Copa Africana de Naciones 2027, pero la Federación Nigeriana, que se prepara para disputar dos partidos decisivos y cruciales ante Madagascar y Guinea-Bisáu, rechazó la solicitud de manera tajante.

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Este rechazo coloca al Galatasaray en un verdadero aprieto, pues la selección nigeriana se aferra a su principal estrella aunque esté lesionado, lo que amenaza con aumentar su periodo de ausencia y agravar su lesión en caso de que viaje para participar con Nigeria.