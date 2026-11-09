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El ganador del Balón de Oro Harry Kane y sus compañeros Dayot Upamecano y Michael Olise, del Bayern de Múnich, quedaron fuera del once ideal de la FIFPRO en la votación de sus colegas de profesión.

Un total de 19.806 futbolistas profesionales de todo el mundo con derecho a voto emitieron su veredicto y dieron un revés a las estrellas del Bayern de Múnich. Aunque el club más laureado de Alemania logró situar a tres jugadores, Kane, Olise y Upamecano, entre los 26 finalistas del prestigioso reconocimiento, finalmente ninguno de ellos entró en el once mundial del sindicato de futbolistas FIFPRO.

Para Kane, la ausencia tiene un peso especial: el delantero inglés es el primer ganador del Balón de Oro masculino que no ha sido elegido por sus colegas para el FIFPRO World 11 en el mismo año natural. Desde que se instauró la votación en 2005, todos los ganadores del Balón de Oro habían tenido, sin excepción, un puesto en el once.

En la categoría masculina se evaluó el rendimiento deportivo entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. La formación cuenta con cuatro delanteros porque la última plaza disponible fue para el jugador de campo más votado que no hubiera quedado ya entre los tres primeros de su posición.

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La delantera la integran Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) y Lamine Yamal (FC Barcelona). En la portería está David Raya, del Arsenal, mientras que Pau Cubarsí (FC Barcelona) forma la defensa junto a los dos jugadores del conjunto parisino, Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

Getty Images

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En el centro del campo fueron elegidos Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) y Rodri, vinculado tanto al Manchester City como al FC Barcelona. El Paris Saint-Germain fue, por tanto, el club con más representantes, con tres futbolistas elegidos.

El equipo masculino, de un vistazo

Portería: David Raya (Arsenal)

David Raya (Arsenal) Defensa: Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) Centro del campo: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain) Delantera: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (FC Barcelona)

En paralelo a la categoría masculina también se eligió el equipo femenino, para el que se tuvo en cuenta el rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 16 de agosto de 2026. Cinco internacionales inglesas destacan en esta selección. Una de ellas es Lucy Bronze, elegida por novena vez para el once mundial y poseedora así del récord histórico de la votación.

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El equipo femenino, de un vistazo