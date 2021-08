Boca vs Racing en vivo, por el Torneo de la Liga Profesional 2021: partido online, resultado y formaciones

El Xeneize y la Academia aburrieron a todos en La Bombonera y empataron sin goles, en un duelo con escasas emociones.

Boca y Racing no solo compartían haber tomado la decisión de despedir a sus técnicos con muy pocas fechas del Torneo de la Liga Profesional disputadas. Ambos entrenadores, provenientes de la reserva, habían conseguido mejorarle la cara a sus equipos y llegaban invictos al duelo en La Bombonera.

El choque, como no podía ser de otra manera, fue a no perder antes que a ganar. Y si bien el Xeneize tuvo ciertas opciones, no pudo quebrar la valla de Gabriel Arias y el partido terminó con un 0-0 que deja en evidencia el flojísimo nivel de ambos.

Las más claras estuvieron en los pies y la cabeza de Luis Vázquez, quien durante el segundo tiempo enfrentó una vez al arquero de la Academia y no pudo, mientras que le sacaron un cabezazo sobre la línea sobre el final. De esta manera, tanto Battaglia como Úbeda siguen invictos, pero sabiendo que deberán trabajar y mucho para volver a la mejor versión de cada equipo.

Te mostramos, en detalle, todas las acciones del partido :

19:45 - La Bombonera, impecable para el choque

19:40 - Y estos son los once de la Academia

19:35 - Estos son los once de Boca, con tres cambios

19:15 - ¡Bienvenidos y bienvenidas a una nueva noche de fútbol en Goal! En esta ocasión tenemos clásico, Boca recibe a Racing, por la novena fecha del Torneo LPF 2021.

La previa de Goal

El Xeneize está obligado a ganar, puesto que aún sigue algo atrás en la carrera por ocupar los primeros lugares del campeonato local. Con 0 unidades y tres posibles puntos en el clásico, los de la Ribera aspiran al séptimo sitio, con todo y la combinación de resultados.

Del otro lado, la Academia necesita ganar para pelear por la cima, que de momento el pertenece al Granate por diferencia de un punto.

PARTIDO Boca - Racing FECHA Domingo 29 de agosto ESTADIO La Bombonera | Buenos Aires, Argentina HORARIO 20:15 (hora argentina)

Cómo ver en vivo por TV y por Streaming

El Clásico entre el Xeneize y la Academia será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por TNT Sports, señal disponible solo para quienes tienen contratado el Pack Fútbol en sus compañías de televisión por cable.

TNT SPORTS

Cablevisión 124 (digital / Flow) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) y 1603 (HD)

Formaciones de Boca y Racing

BOCA

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Agustín Almendra, Esteban Rolón, Aaron Molinas, Juan Ramírez; Cristian Pavón y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

RACING

Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich, Maximiliano Lovera; Javier Correa. DT: Claudio Úbeda.