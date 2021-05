Boca vs. Barcelona, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Luego del triunfo ante River, el Xeneize se juega otra final en La Bombonera: si quiere acomodarse en el Grupo C, necesita ganarle a los ecuatorianos.

Todo es alegría en Boca, que por fin, después de casi siete años, pudo sacarse la espina de eliminar al River de Gallardo en un cruce mano a mano. Y la moral más alta que nunca, espera poder mantenera la racha positiva cuando reciba a Barcelona en La Bombonera, en lo que será un duelo clave para quedarse con un pasaje rumbo a octavos de final de la Copa Libertadores.

El Xeneize sabe que no puede dejar pasar más puntos si quiere depender de sí mismo en la última fecha, por lo que tiene que sumar de a tres sí o sí para recibir a The Strongest en la última fecha con mayor tranquilidad. Sin embargo, a los ecuatorianos quieren cerrar la clasificación: una victoria como visitante los meterá automáticamente en la próxima fase.

LA FORMACIÓN DE BOCA

River confirmó seis nuevos contagios de COVID-19 y, de ellos, tanto Ponzio como Montiel, Beltrán y Tomás Galván formaron parte del Superclásico . Por este motivo, se hisopó a todo el plantel el martes por la mañana para determinar si alguno de los jugadores que estuvo en contacto con los nuevos positivos del Millonario también padece coronavirus y los resultados volvieron todos negativos.

Así, por ahora reina la tranquilidad y Miguel Russo tendrá a disposición a la gran mayoría del plantel, ya que Esteban Andrada está de regreso y Mauro Zárate se encuentra recuperado. Sin embargo, quien encendió las alarmas fue Marcos Rojo, quien no pudo entrenarse con normalidad este martes debido a un dolor estomacal y no sería tenido en cuenta para el encuentro ante los ecuatorianos. Sería la única baja junto con Carlos Zambrano, que continúa lesionado.

#ParteMédico



El plantel realizó los tests PCR previos al partido de este jueves por la Copa Libertadores. Todos dieron negativo y están a disposición para enfrentar a Barcelona de Ecuador.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/KYQ7w2XGKs — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 18, 2021

Lógicamente, todo está sujeto al tema mencionado de los testeos. Una vez que sepa fehacientemente si tiene a todos los futbolistas a disposición, Miguel deberá resolver algunas cuestiones, aunque la necesidad de sumar de a tres lo llevará a no guardarse nada. Y las incógnitas, que eran dos, ahora pasaría a ser solo una respecto a los once del Superclásico: ante la ausencia de Rojo en la práctica de este martes, Licha López regresaría a la titularidad, mientras que la duda pasa por la inclusión o no de Edwin Cardona.

Así, los once serían Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Medina, Varela, Almendra; Pavón o Cardona, Villa y Tevez.

El artículo sigue a continuación

LA FORMACIÓN DE BARCELONA

Sin mayores bajas y con 22 convocados, Fabián Bustos pondrá a lo mejor que tenga a disposición para conseguir un triunfo en La Boca.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y los ecuatorianos será el jueves 20 de mayo a partir de las 21:30, en el Estadio Alberto J. Armando, de Buenos Aires. El arbitraje estará a cargo del colombiano Andrés Rojas.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por ESPN, disponible para aquellos que tengan contratado un servicio básico de televisión por cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).