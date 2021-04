Boca vs. Lanús, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize sabe que un triunfo le asegurará la clasificación a la siguiente fase, pero el Grana necesita sumar para no despedirse.

Boca logró la racha que necesitaba para quedar muy cerca de asegurarse su lugar en la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional . De hecho, si gana este domingo en el inusual horario de las 10 de la mañana, se asegurará su lugar entre los mejores cuatro de la Zona B .

Claro está, para ello debe superar a Lanús, quien ocupa el quinto puesto de la tabla del grupo, después de haber llegado a ser líder junto a Vélez. Con 16 puntos, sabe que sus chances se verían disminuidas si no se lleva el triunfo de La Bombonera.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Pocas horas después de la contundente victoria sobre Santos por Copa Libertadores, el Xeneize volvió a los entrenamientos con buenas noticias: Marcos Rojo y Edwin Cardona fueron los últimos recuperados del brote de Covid y, junto a Carlos Zambrano, Jorman Campuzano y Esteban Andrada (aislado por contacto estrecho), ya están a disposición de Miguel Russo. Como si no fueran suficientes buenas noticias, este jueves el Pulpito González pudo practicar con normalidad tres meses después de la lesión en el tobillo y empieza la cuenta regresiva para el regreso.

A diferencia de las semanas anteriores, cuando la cantidad de bajas era un dolor de cabeza para conformar el equipo, ahora Miguel Ángel Russo tiene casi todo el plantel a disposición. Sin embargo, por ahora no llegará la rotación: el DT quiere asegurar la clasificación a cuartos este fin de semana y, por eso, piensa poner prácticamente el mismo equipo que derrotó a Santos, con el ingreso de Frank Fabra (que aún debe cumplir una fecha de suspensión en la Libertadores) por el juvenil Agustín Sández como única variante.

¿El probable equipo? Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Sebastián Villa.

LA FORMACIÓN DE LANÚS

Mucho dependerá de lo que suceda ante Gremio para que Luis Zubeldía defina el equipo que visitará La Boca. Sin embargo, ante la necesidad imperiosa de sumar de a tres para no bajarse de la pelea por conseguir un lugar en los cuartos de final, no podrá dar el lujo de guardar demasiado, aunque podría, si no, relegar por completo el plano local y abocarse a la Sudamericana. Por ahora, todo es incógnita.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y el Grana se disputará el domingo 2 de mayo desde las 10:00hs. en el Estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Facundo Tello.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).