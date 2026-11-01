Boca Juniors se llevó el clásico del Superclásico ante su eterno rival, River Plate, tras imponerse por un gol a cero en el duelo que los enfrentó la noche del domingo en el estadio "La Bombonera", en el marco de la penúltima jornada del Torneo Clausura argentino, logrando así una victoria valiosísima que lo devolvió a lo más alto de la tabla anual a falta de una sola jornada para el final de la competición.

Boca Juniors debe su triunfo a Lautaro Di Lollo, autor del único gol del partido, que le dio a su equipo 3 puntos de enorme importancia ante su afición, en un encuentro que vivió una gran tensión y que terminó con 9 jugadores en las filas de River Plate, tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el minuto nueve y, posteriormente, la de Gonzalo Montiel en el minuto 79.

La victoria elevó la cuenta de Boca a 60 puntos en la tabla anual, recuperando el liderato con una ventaja de un punto sobre Rosario Central, que había vencido a Sarmiento por 2-1 el viernes, de modo que todas las miradas se dirigen a la última jornada, que determinará la identidad del primer clasificado, cuando Boca se enfrente a Defensa y Justicia con la intención de terminar la competición en lo más alto.

Este resultado adquiere una importancia doble para Boca Juniors, que ya aseguró su pase a la final de la Copa Sudamericana, donde tiene una cita con Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, y que además se prepara para disputar las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield el 14 de noviembre.

Asimismo, el conjunto argentino aseguró su plaza en la próxima edición de la Copa Libertadores, para seguir compitiendo en más de un frente durante la fase decisiva de la temporada.

En cambio, las cuentas de River Plate se complicaron aún más tras la derrota en el derbi, ya que su cuenta quedó congelada en 23 puntos en el Grupo 2, y ahora está obligado a obtener un resultado positivo ante Aldosivi en la última jornada, con el fin de asegurar su clasificación a la siguiente fase del Torneo Clausura, que representa su última oportunidad para salvar la temporada.