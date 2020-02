Boca - Godoy Cruz, por la Superliga: formaciones, fecha, hora y cómo verlo online y por TV

El Xeneize recibe al Tomba con la obligación de ganar para asegurarse llegar con chances a las últimas dos fechas.

Para Boca, los próximos tres partidos serán finales, pero pocos tan importantes como el que tendrá ante . Y es que si quiere asegurarse llegar con chances a las últimas dos fechas, estará obligado a sumar de a tres, ya que en caso de no hacerlo dependerá sí o sí de lo que suceda con River. Así, el Xeneize, que la próxima jornada volverá a jugar antes que el Millonario, buscará sumar de a tres ante un Tomba que no viene nada bien en la Superliga.

Mientras que el conjunto de Miguel Ángel Russo llega con confianza tras golear por 4-0 a Central Córdoba -inclusive a pesar de errar dos penales-, los mendocinos marchan últimos con apenas 12 puntos producto de cuatro triunfos y 15 derrotas (adeuda un partido ante Vélez, por la 20° fecha).

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

Tal como se preveía desde principios de semana, Russo realizará un solo cambio con respecto al once que goleó en Santiago del Estero al Ferroviario: Lisandro López se fracturó el cuarto dedo del pie y se perderá lo que resta del torneo, por lo que en su lugar ingresará Junior Alonso. Los diez restantes, aunque no los confirmó, serían los mismos que enfrentaron a los de Coleoni, con la continuidad de Esteban Andrada en el arco y de Carlos Tevez y Franco Soldano como dupla delantera. No obstante, el DT también probó con Nicolás Capaldo por Guillermo Fernández, por lo que sería la única duda.

El posible equipo sería Andrada; Julio Buffarini, Alonso, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Pol Fernández o Capaldo, Sebastián Villa; Tevez y Soldano.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE GODOY CRUZ

El mal momento que atraviesa Godoy Cruz obliga a Sciaqua a imaginar un batacazo en La Bombonera. El Tomba no está comprometido con los promedios en este torneo, pero el que viene lo arrancaría muy cerca de la zona de descenso y, para eso, necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

El posible once sería con Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Christian Almeida; Miguel Merentiel, Wilder Cartagena, Juan Andrada, Gabriel Alanis; Santiago García y Sebastián Lomónaco.

DÍA Y HORARIO

El partido se disputará el domingo 23 de febrero, desde las 19:40, en el Estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Nicolás Lamolina.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).