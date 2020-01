Boca, Banfield, De Rossi y el rock and roll: Daniel Osvaldo volvió recargado al fútbol argentino

El Dani Stone empezó con todo la pretemporada del Taladro y analizó varios temas, desde su salida del Xeneize hasta el futuro de Barrio Viejo.

Su regreso sorprendió a propios extraños. Desde aquel viernes 27 de diciembre en el que comenzó a explotar la bomba hasta que hizo oficial su llegada. Pablo Daniel Osvaldo está de vuelta en el fútbol argentino y despues de comenzar la pretemporada, habló por primera vez ante la prensa y repasó varias cuestiones.

Absolutamente metido en el proyecto de Julio Falcioni, el Loco reconoció que no siente el peso de volver a entrenarse después de tres años y medio: "estamos evaluando día a día pero pensé que me iba a costar mucho más, me adapté rápido a la carga. Tiene que ver con la cabeza, tengo unas ganas bárbaras de debutar y eso no me tiene que jugar en contra, no me tengo que exigir de más".

Por supuesto, su salida de Boca en el 2016 fue un tema central y no dudó en narrar que "de Boca me echaron, no me fui solo. Dejé el fútbol porque estaba agobiado con el ambiente y me sentía maltratado, estaba sufriendo yo y mi familia". Además, comentó sobre la salida de Daniele De Rossi, excompañero en , sobre quien explicó que "hablé ayer, me contó que iba a dejar y me sorprendió, le dije que era una tristeza enorme no tenerlo más en una cancha, pero es su decisión y hay que respetarla. Es un campeón y lo que haga lo va a hacer bien", descartando que lo haya invitado a seguir su carrera en Banfield: "por más que se lo diga no va a venir", dijo.

Para finalizar y tras destacar el cariño recibido, incluso de hinchas de River, disparó sus dardos contra el periodismo: "en me quisieron hacer quedar como que no era profesional. Si no fuera profesional no hubiera jugado 12 años en Europa y seis en la selección italiana", advirtió el Dani Stone, para luego subrayar que "como a mí me gusta el rock and roll y cuando llego a casa, en vez de mirar un partido, miro un recital, la gente piensa que uno no es profesional y confunde. Los periodistas le meten esas cosas en la cabeza a la gente".