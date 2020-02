Boca vs. Atlético Tucumán, por la Superliga: formaciones, fecha, hora y cómo verlo online y por TV

El Xeneize recibe al Decano en La Bombonera luego del primer triunfo de la era Russo ante Talleres. ¿Podrá acercarse a River en esta fecha?

Boca sabe que no tiene mucho margen de error: si quiere seguir en la lucha por la Superliga, debe pensar en si mismo y ganar la mayoría de partidos que le quedan. Y ni así todo está en sus manos. Pero la primera victoria de la era Russo ante Talleres dejó buenas sensaciones puertas para adentro y, ahora, buscará extender la racha positiva ante , en La Bombonera.

El Xeneize, además, contará con un ventaja: el Decano debutará este miércoles en la Copa Libertadores en la altura de La Paz ante The Strongest, por el partido de ida de la segunda fase. Así, los de Zielinski tendrán tres días para recuperarse y el DT podría no contar siquiera con sus mejores futbolistas para visitar al escolta de River en el campeonato.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

El Xeneize logró un triunfo importante en Córdoba y ahora intentará volver a sumar de a tres en su casa. Russo quedó conforme con la actuación del equipo y, aunque dijo que todavía quedan cosas por mejorar, todo indicaría que podría repetir a los mismos once. Las únicas dudas pasan por el estado físico de Jorman Campuzanon y Frank Fabra, quienes no pudieron completar los 90 minutos en el Kempes pero no tendrían nada grave.

Más equipos

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ATLÉTICO TUCUMÁN

El Decano tendrá que afrontar la ida por la segunda fase de la ante The Strongest en la altura de La Paz, por lo que el once que visite La Bombonera dependerá de los que jueguen por el certamen internacional y, además, cómo terminen.

El artículo sigue a continuación

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El partido se disputará el sábado 8 de febrero desde las 21.45, en el Estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Mauro Vigliano.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports, con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).