Boban sobre Hendrik Almstadt, responsable de fichajes del Milan: «¿Qué sabe él de fútbol?»

Zvone Boban valora positivamente a Hendrik Almstadt, nuevo responsable del mercado de fichajes del Milan. El exfutbolista y directivo rossonero respalda el organigrama de Gerry Cardinale, basado en «recursos internos», tras la renovación que siguió a la destitución de Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, además del entrenador Max Allegri.





«¿Qué sabrá él de fútbol?», comenta Boban con tono despectivo.

Durante años, Almstadt trabajó “entre bastidores” en el club: gestionó las cuentas, valoró a los jugadores, controló presupuestos y modernizó los fichajes. Su labor se centró en el análisis económico basado en datos.





Boban lo conoció al llegar con Paolo Maldini en junio de 2019; su etapa acabó con su despido el 7 de marzo de 2020, decisión que el club justificó pero que los tribunales desestimaron. En su charla con Andrea Longoni, Boban habla de «restricciones impuestas de forma absurda» para las operaciones que él y Maldini negociaban (menciona a Dani Olmo y Dominik Szoboszlai, fichajes que estaban casi cerrados).





«Incluso pusieron a un tal Hendrik, que no entiende de fútbol, para que avalara nuestras decisiones, como un “controlador técnico” de Maldini y Boban; solo tenía un documento interno», recuerda Boban, que omite el nombre de Almstadt, muestra clara de su desprecio.











