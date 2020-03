Bobadilla: “Hace tiempo no salía de la cancha con aplausos de la gente”

El delantero de Guaraní atraviesa por un buen momento y parece haber encontrado su lugar, en el fútbol paraguayo.

El equipo de Gustavo Costas arrancó con el pie derecho en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, con un triunfo de local ante Bolívar (2 – 0).

Una vez más, Raúl Bobadilla fue fundamental para el triunfo aurinegro y su rendimiento sigue en alza, como su relación con la hinchada del aborigen.

"Hace tiempo que no salía de la cancha con aplausos de la gente”, reconoció el ex- , en una charla con la AM780 de Asunción.

Más equipos

"No me merecía los momentos malos que pasé”, reflexionó Bobadilla, quien no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a la institución que le permitió recuperar su nivel.

El artículo sigue a continuación

"Guaraní es el único club que me abrió las puertas, para volver a ser ese jugador que era cuando estaba en ", comentó quien fuera delantero del Ausgburg de la .

"Estoy viviéndolo con mucha emoción y disfrutando dentro de la cancha", remarcó el jugador de 32 años.

Raúl Bobadilla lleva anotados 6 goles, en 11 partidos disputados en 2020.