Lo fue a marcar con armas dignas: bien perfilado, sin estar del todo estancado en el suelo ni demasiado frágil. Pero Messi cambió la dirección de la jugada, aceleró y su reacción fue casi inevitable: cayó al suelo como si le hubieran disparado. El argentino terminó la secuencia en gol. La jugada, con el tiempo, se vuelve cada vez más memorable. Fue en las semifinales de la 2015, cuando el le ganó 3 a 0 al Bayern Munich, por el encuentro de vuelta. El equipo de Luis Enrique dejaría afuera al de Guardiola para consagrarse un poco después en el duelo ante .

Boateng, al que le llovieron menciones durante el día por el aniversario de la jugada, se lo tomó con humor. "Aquí está...algo para reírse en estos días. Voy a buscar pochoclos mientras tanto y luego mirar la final del Mundial 2014". Claro, el defensor sacó la carta más potente.

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 ... and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr