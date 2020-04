Blandi a la FIFA: ¿El máximo miedo de Colo Colo?

Si el delantero decide que el organismo que rige el fútbol mundial investigue su caso, no solo ante la justicia ordinaria tendrá que defenderse B&N.

Nicolás Blandi no la pasa bien en . El sueldo más caro del fútbol chileno entiende que por su tiempo en no es compatible con la Ley de Protección al Empleo -y por ende no puede cobrar su seguro de cesantía- y si no negocia con Blanco y Negro puede quedarse sin remuneración alguna durante el tiempo que el fútbol siga detenido.

"Por el COVID-19, la FIFA recomendó negociar acuerdos colectivos entre clubes y jugadores. Si Blandi va a la FIFA y dice que lo trajeron a Chile, que el club se acogió a una ley interna a la cual no pudo acceder, que el club no le pagó ni le ofreció nada, teniendo Colo Colo ingresos, se puede generar otro problema", detalló Alfonso Canales, abogado del Sifup, en El Mercurio.

El jurista, que inició acciones legales con una denuncia en contra de Blanco y Negro, expresó que "el seguro no cubre a los extranjeros sin cotizaciones suficientes. Y ahí entras en otra contradicción, porque si uno dice que Blandi no entra en la ley y ve que Colo Colo tiene ingresos, el club no debiese tener cabida en esta normativa. Algo nada mal".

Es más, Canales advierte más problemas que se le vienen a la concesionaria, ya que apenas se dicte la orden de regresar a las prácticas quedará nula la acogida a la ley. "Es mal negocio para los clubes no negociar y recurrir a la ley. Si argumentan que no van a tener borderós para pagar el 100% de sus sueldos, cuando se autoricen los entrenamientos y los jugadores vuelvan, automáticamente muere la ley, dejará de correr el seguro y el club va a tener que pagar el 100% de las remuneraciones".

El representante del sindicato en la justicia instó a los dirigentes a que si mantienen su discurso, no exijan trabajo: "Si argumentan que los futbolistas son contratados para jugar, entonces que lleguen solo a jugar cuando se retome la actividad". Según Canales, en Temuco son 10 los días no pagados, en Colo Colo 22 y Ñublense está 'haciendo caja'. Por lo pronto, en Quilín ni proyectan una fecha de regreso mientras Chile alcanzó los 13.331 contagios este 26 de abril.

En tanto, en Macul todos los trabajadores firmaron el acuerdo propuesto por B&N, salvo el plantel.