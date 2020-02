Blackburn pide perdón a la hinchada de The Strongest por fallar el penal decisivo

El delantero panameño se disculpó con la hinchada del club boliviano tras fallar el penal decisivo contra Atlético Tucumán, por la Copa Libertadores.

El delantero panameño Rolando Blackburn pidió perdón a la hinchada de The Strongest por haber fallado el penal que pudo darle la clasificación al equipo boliviano a la siguiente fase de la de América, frente al .

"Para mí esto es muy duro, paso un momento muy difícil. De todo corazón le pido mil disculpas al hinchas, sabemos que no podré volver el tiempo, queda levantarme y seguir trabajando y lograr el campeonato junto a mi plantel", dijo Blackburn un día después de haber fallado un penal que pudo ser el de la clasificación a la tercera fase por parte de lso atigrados.

El miércoles por la noche, The Strongest perdió por 2-0 ante Atlético Tucumán, por lo que se tuvo que definir el pase a la siguiente ronda mediante los tiros penales. Todo iba bien para los bolivianos que estaban en ventaja por la atajada de Daniel Vaca en la primera serie. Cuando la tanda iba 4-4, le tocó patear a Blackburn quien dio un salto antes de lanzar el tiro que fue atajado por el guardameta de Tucumán.

"Siento un dolor muy grande por haber fallado al club del que soy hincha y formo parte, por haber fallado a millones de hinchas y familias, incluyendo la mía. The Strongest es grande es más grande que un jugador, y sabe levantarse de estas peores caídas, volví a The Strongest porque es mi familia y las familias se apoyan, gracias a todos los que me apoyan y a los que no quiero decirles que lucharemos todos juntos para este año salir campeones", escribió Blackburn en sus redes sociales.

