Bisseck: «¿El defensa del que más he aprendido en el Inter? Darmian. En Italia somos los más fuertes»

¿El defensa del que más ha aprendido durante su etapa en el Inter? Yann Aurel Bisseck no tiene dudas: Matteo Darmian, que a sus 36 años acaba de firmar con el Bolonia.





Esta fue la pregunta que le hicieron en el Festival dello Sport. «En Italia existe la cultura de la defensa. Has jugado con grandes defensas: Bastoni, Akanji, Acerbi…









«Te has olvidado de Darmian, es de quien más he aprendido. Es un defensa súper inteligente, ante todo usa la cabeza. Jugar con él es realmente muy sencillo»





«Cuando estaba en el Aarhus, mi entrenador, Jacob Nielsen, me enseñó esta regla: cuando cometes un error, tienes cinco segundos como máximo para echarle la culpa a un compañero. No es que se lo digas (ríe), solo lo piensas. Así te liberas del peso y sigues jugando».





«No puedes pensar que eres perfecto. Te equivocas, aprendes, la siguiente vez lo haces mejor».





«En Italia somos los más fuertes, pero tenemos que demostrarlo cada semana. Y la Champions, sí, es nuestro objetivo. Queremos ganarla, el recuerdo de la derrota contra el PSG todavía escuece. Creo que este año tenemos posibilidades de llegar hasta el final, luego dependerá de nosotros, cuando te juegas un trofeo en un solo partido no puedes preverlo todo, lo sabemos bien…».





«Hubo un momento, cuando estaba en Portugal, en el Vitoria Guimaraes, en el que pensé en dejarlo. Siempre estaba lesionado, pensaba que todo me salía en contra. Luego volví a creer en mí mismo».





«En el Inter me siento como en casa, todos me han recibido bien, desde los compañeros hasta los directivos y la afición. En Milán soy feliz, se come bien, estoy aquí para crecer y para aprender de todos»





En el Inter ha tenido a dos entrenadores, Inzaghi y Chivu. ¿Diferencias? «Simone era muy emotivo, vivía el partido como un futbolista. Si hubiera podido, habría saltado él mismo al campo. Con Chivu el juego no ha cambiado mucho, quizá somos un poco más ofensivos. Chivu estuvo bien porque cogió al Inter en el momento más difícil, después de la derrota en la final de la Champions League contra el PSG. No era fácil, pero logró darnos una dirección».





«Klopp tiene una energía increíble, tiene un aura impresionante: cuando te habla, te sientes mejor. Y como entrenador siempre tiene la situación bajo control. Estoy convencido de que, pese a algún tropiezo, estamos destinados a volver a la élite del fútbol mundial. Pero para merecerme la selección tengo que hacer bien mis deberes aquí en el Inter».





«Yo soy tanto alemán como camerunés, siento dentro de mí estas dos almas. Lo he vivido en mi propia piel, a veces he sido objeto de insultos racistas, pero yo lo resuelvo así: el racismo existe, pero en mi cabeza no hay espacio para la estupidez».