¿El defensa del que más ha aprendido durante su experiencia en el Inter? Yann Aurel Bisseck no tiene dudas: Matteo Darmian, que a sus 36 años acaba de firmar con el Bolonia.





Esta fue la pregunta que le hicieron en el Festival dello Sport. «En Italia existe la cultura de la defensa. Has jugado con grandes defensores: Bastoni, Akanji, Acerbi…









«Te has olvidado de Darmian, es de él de quien más he aprendido. Es un defensa súper inteligente, ante todo usa la cabeza. Jugar con él es realmente muy sencillo»





«Cuando estaba en el Aarhus, mi entrenador, Jacob Nielsen, me enseñó esta regla: cuando cometes un error, tienes como máximo cinco segundos para echarle la culpa a un compañero. No es que se lo digas (ríe), solo lo piensas. Así te liberas del peso y sigues jugando».





«No puedes pensar que eres perfecto. Te equivocas, aprendes, la siguiente vez lo haces mejor».





«En Italia somos los más fuertes, pero tenemos que demostrarlo cada semana. Y la Champions sí, es nuestro objetivo. Queremos ganarla, el recuerdo de la derrota con el Psg todavía escuece. Creo que este año tenemos posibilidades de llegar hasta el final, luego dependerá de nosotros, cuando te juegas un trofeo en un solo partido no puedes preverlo todo, lo sabemos bien…».





«Hubo un momento, cuando estaba en Portugal, en el Vitoria Guimaraes, en el que pensé en dejarlo. Siempre estaba lesionado, pensaba que todo se volvía contra mí. Luego volví a creer en mí mismo».





«En el Inter me siento como en casa, todos me recibieron bien, desde los compañeros hasta los directivos y los aficionados. En Milán soy feliz, se come bien, estoy aquí para crecer y para aprender de todos»





En el Inter ha tenido dos entrenadores, Inzaghi y Chivu. ¿Diferencias? «Simone era muy emocional, vivía el partido como un futbolista. Si hubiera podido, habría saltado él al campo. Con Chivu el juego no ha cambiado mucho, quizá somos un poco más ofensivos. Chivu lo ha hecho bien porque tomó al Inter en el momento más difícil, después de la derrota en la final de la Champions League contra el Psg. No era fácil, pero él consiguió darnos una dirección».





«Klopp tiene una energía increíble, tiene un aura impresionante: cuando él te habla, te sientes mejor. Y como entrenador siempre tiene la situación bajo control. Estoy convencido de que, pese a algún tropiezo, estamos destinados a volver a la élite del fútbol mundial. Pero para ganarme la selección tengo que hacer bien mis deberes aquí, en el Inter».





«Yo soy tanto alemán como camerunés, siento dentro de mí estas dos almas. Lo he vivido en mi propia piel, a veces he sido objeto de insultos racistas, pero yo lo resuelvo así: el racismo existe, pero en mi cabeza no hay espacio para la estupidez».