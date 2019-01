Bielsa no se va de Leeds y redobla la apuesta: "Observé a todos los rivales"

Lejos de los rumores de renuncia, el DT argentino mostró en conferencia de prensa cómo analiza a todos sus oponentes.

Tras la polémica por el "espionaje" de un enviado de Marcelo Bielsa a las prácticas del Derby County de Frank Lampard, que fue repudiado inclusive por Leeds United, el técnico argentino brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que explicó su metodología de trabajo y, lejos de anunciar su renuncia como muchos esperaban, redobló la apuesta, confesando que observó los entrenamientos de todos sus rivales de la Championship.

El Loco volvió a dar una muestra cabal de por qué lleva ese apodo y les mostró a todos los periodistas presentes en la sala cómo analiza a sus oponentes, no con el fin de justificarse, según él, sino de demostrar que se trata de un comportamiento profesional.

¿Qué dijo Marcelo Bielsa?

- "Soy responsable de esta situación, el club y mi staff no lo son. Mucha gente opinió sobre mi comportamiento, muchos lo condenan, dicen que no es ético o es inmoral, que fue una violación del fair play y que es hacer trampa".

- "El club pensó que debía pedir disculpas públicas a Derby County y dijo públicamente que mi comportamiento no tenía que ver con la integridad del club. El resultado es que la liga ha decidido abrir una investigación y evaluarán si estuve mal y si lo que hice afecta el prestigio del club o de la liga. Voy a hacer más sencilla la investigación dándoles la información que necesitan".

- "Les puedo decir que he observado a todos los rivales contra los que jugamos y que vimos todas las prácticas de nuestros oponentes antes de enfrentarlos".

- "Lo que hicimos no es ilegal, no está especificado ni descrito en el reglamento. Podemos discutir acerca de eso, pero no es una violación de la ley. Y sé que no todo lo que no es legal es correcto".

- "Por supuesto, si observas a alguien sin autorización a eso se le llama espionaje. No puedo decir que es lo correcto, pero trataré de explicar que no tuvimos malas intenciones".

- "Ellos creen que he violado las reglas del fair play, así que deberé adaptarme a las reglas del fútbol inglés".

- "Cuando observas a un oponente, quieres saber el once inicial, las tácticas y las posiciones en el campo. Obviamente, no es una información que te permita hacer un programa para neutralizar a tu rival".

- "Observamos los 51 partidos que Derby jugó la temporada pasada, el análisis de cada partido lleva 4 horas. Creemos que es un comportamiento profesional, que es evitar ser un ignorante respecto a la competición en la que estamos jugando".