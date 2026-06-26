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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bielsa lo reconoce: la expulsión de Yamal fue clave para la victoria de Uruguay

Uruguay vs España
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España
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L. Yamal
M. Bielsa
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El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que su equipo jugará ante España como una final para asegurar su permanencia en el Mundial.

España lidera el Grupo H con 4 puntos, mientras que Uruguay suma 2, tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde.

Reuters recogió sus palabras en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico argentino afirmó: «Nos tomaremos el partido de mañana como si fuera una final».

Añadió que Uruguay debe mostrar dinamismo, iniciativa y evitar que España controle el balón.

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Uruguay
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España
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Rechazó replegarse y sentenció: «La mejor defensa es que el rival tenga el balón lo menos posible».

Bielsa admitió que España, dirigida por Luis de la Fuente, juega a un nivel muy alto y destacó que neutralizar a Lamine Yamal será clave para que Uruguay gane.

«Yamal puede cambiar el partido. No descubro nada: desconcierta al rival y decide encuentros», concluyó.

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