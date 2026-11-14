¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
UEFA Nations League C
team-logoBielorrusia
Stadion Illovsky Rudolf
team-logoAlbania
¡Mira aquí! Sky Sports
Con la colaboración de

Bielorrusia - Albania en directo hoy: ¿Dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Bielorrusia vs Albania
Bielorrusia
Albania
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Bielorrusia-Albania de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver Bielorrusia contra Albania con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar

Mira fútbol dondequiera
VPN segura y de alta velocidad
Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
Protege hasta 10 dispositivos a la vez
Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
Dirección IP dedicada
Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos de emisión.
  • Regístrate e identifica la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
UEFA Nations League C - Jornada 6
Stadion Illovsky Rudolf

Bielorrusia y Albania se enfrentan en el Stadion Illovsky Rudolf de Budapest en un partido de la Liga C de la Nations League de la UEFA con importantes consecuencias para la clasificación del Grupo 1.

Albania llega como líder del grupo, en lo más alto de la tabla y con una buena racha reciente antes de este partido a domicilio. El equipo de Rolando Maran ha ganado sus dos últimos encuentros de la Nations League, incluida una victoria por 2-0 ante Finlandia el 12 de noviembre.

Bielorrusia ocupa el segundo puesto del grupo bajo las órdenes de Viktor Goncharenko y también llega en buena forma. La selección bielorrusa ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la competición; su única derrota fue ante Albania en una fase anterior de esta edición.

Aquel encuentro, disputado en septiembre, terminó 2-0 a favor de Albania, un resultado que da al equipo de Maran una ventaja psicológica de cara a esta revancha. Bielorrusia querrá darle la vuelta a aquel resultado en casa.

El equipo de Goncharenko ha mostrado regularidad a lo largo de esta edición de la Nations League, con dos victorias ante San Marino y otra frente a Finlandia, y solo ha encajado un gol en sus tres últimos partidos. Con el apoyo de su afición, confiará en sus posibilidades.

Para Albania, un resultado positivo reforzaría su posición en lo más alto y le permitiría seguir dependiendo de sí misma para lograr el ascenso. El equipo de Maran ha demostrado que sabe sacar resultados lejos de Tirana.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Bielorrusia contra Albania, incluidos los canales de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y convocatorias

Bielorrusia contra Albania alineaciones probables

Manager

  • V. Goncharenko

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google