Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, reveló que la selección de los Leones del Atlas aspira a competir con la selección francesa por el primer puesto del ranking de selecciones publicado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a unas dos meses del Mundial 2026.

Lekjaa dijo en una conferencia con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol: “La novedad hoy es la presencia del presidente de la Federación Francesa. Lo felicito por el liderazgo de la selección de Francia en el ranking FIFA; ahora la selección francesa está en el primer lugar”.

Y añadió, entre risas: “No llevará mucho tiempo aquí en Marruecos, ya que competiremos y buscaremos ocupar los primeros puestos del ranking”, lo que provocó la risa de los asistentes.

Esto se produjo durante un acto que reunió a Lekjaa y Diallo para abordar los preparativos del Mundial 2030 y reforzar la cooperación futbolística entre ambos países.

La selección francesa arrebató el liderato del ranking de la FIFA a su par española, mientras que Marruecos ocupa el octavo puesto, siendo el único equipo árabe entre los diez primeros.

El liderato de Francia llegó tras sus victorias sobre Brasil y Colombia en la ventana internacional de marzo, mientras que la selección española retrocedió tras su inesperado empate sin goles con la selección egipcia.

La selección marroquí había logrado un hito histórico al convertirse en la primera selección árabe en alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo, en la última edición celebrada en Catar.

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