Betis: Por qué Borja Iglesias se pinta las uñas de negro

El 'Panda' tiene un look particular en sus manos.

Borja Iglesias está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero del Real Betis es uno de los goleadores de LaLiga Santander, competición en la que ya lleva seis goles, y su buen hacer en el cuadro de Sevilla le ha valido el llamado de Luis Enrique Martínez para integrar una lista de la Selección España por primera vez en su carrera.

POR QUÉ LLAMAN 'PANDA' A BORJA IGLESIAS

El Panda es uno de los jugadores del momento y una particularidad de su apariencia llama la atención de los aficionados. Y es que buena parte del mundo del fútbol puqede que no sepa por qué el ex del Espanyol se pinta de negro algunas de las uñas de sus manos.

Fue el propio Borja Iglesias quien, en junio de 2020 y a través de sus redes sociales, se encargó de explicar por qué se pinta de negro algunas de sus uñas. Y el motivo tiene que ver, principalmente, con apoyar la lucha contra el racismo y la homofobia en el fútbol y en la sociedad.

El delantero del Betis puso un mensaje a un seguidor de Twitter en el que aclaraba por qué aparece en una foto con las uñas de la mano pintadas de negro. El internacional español, tal y como explicó, considera que esa es una buena forma de luchar "contra el racismo y la homofobia".

"Qué coj... es esto", se preguntaba un seguidor en Twitter al que Iglesias contestaba de la siguiente manera: "Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan".

Cabe recordar que la eplicación de Borja Iglesias coincidió con los días en los que hubo muchísimas manifestaciones alrededor del mundo por la muerte de George Floyd en Estados Unidos a manos de la Policía.