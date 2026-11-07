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Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: hora de inicio

Superlig - Jornada 11 8 nov 2026 - 13:00 Tupras Stadyumu

El Beşiktaş recibe al Gençlerbirliği en el Tupraş Stadyumu de Estambul en un duelo de la Süper Lig. El equipo local busca recuperar terreno en la clasificación tras una serie de resultados irregulares.

Vincenzo Italiano está bajo presión al frente del Beşiktaş. Tras la derrota por 2-3 ante el Celtic Glasgow en la Europa League y dos partidos de liga sin ganar, el club de Estambul necesita urgentemente los tres puntos.

El Gençlerbirliği llega como el equipo menos favorito, aunque ha ofrecido buenas actuaciones últimamente. El conjunto visitante, dirigido por Bernd Storck, ganó su último partido de liga por 5-0 al Alanyaspor y llega con la moral alta.

El Beşiktaş ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación, mientras que el Gençlerbirliği está en el 14.º. La diferencia entre ambos es clara, pero el estado de forma de las últimas semanas hace que este enfrentamiento sea más abierto de lo que sugiere la tabla.

A continuación, toda la información sobre la retransmisión por televisión, el streaming en directo y la hora de inicio.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Beşiktaş y el Gençlerbirliği?

El Beşiktaş llega a este encuentro con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el Celtic Glasgow en la Europa League. Antes, el Beşiktaş empató 2-2 con el Kasımpaşa, mientras que la victoria en casa por 2-0 ante el Istanbul Başakşehir fue el resultado más positivo. En total, el club marcó nueve goles y encajó otros nueve en esos cinco partidos.

El Gençlerbirliği atraviesa un buen momento: suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su actuación más destacada fue el 5-0 ante el Alanyaspor, seguido de otra victoria por 5-0 contra el Karakopru Belediyespor en la copa. En esos cinco encuentros marcó doce goles y encajó cuatro.

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