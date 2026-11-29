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Beşiktaş vs. Galatasaray: hora del partido

Superlig - Jornada 13 30 nov 2026 - 13:00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş recibe a Galatasaray en el Tupras Stadyumu de Estambul para disputar un derbi de la Süper Lig en el que están en juego tanto la posición en la tabla como el prestigio.

Beşiktaş llega al partido en la cuarta posición. El equipo dirigido por Vincenzo Italiano ganó recientemente 2-1 a Hapoel Beer Sheva en la Europa League y logró una victoria a domicilio por 4-2 ante Konyaspor en la liga.

El viaje para el partido europeo, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquilo. El avión del equipo atravesó una tormenta rumbo a Georgia, recibió varios impactos de rayos según el club y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Rize. Después, el equipo continuó el viaje en autobús.

En el terreno deportivo, Dusan Vlahovic es el principal motivo de optimismo. El delantero marcó dos goles ante Konyaspor y suma cinco en tres partidos.

Galatasaray llega como líder y ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo de Okan Buruk venció 1-0 a Aston Villa en la Champions League gracias a un cabezazo de Deniz Gul en el minuto 79.

Beşiktaş necesita puntos para acercarse a la cabeza, mientras que Galatasaray quiere defender su ventaja como líder. A continuación te contamos cómo seguir el derbi.

La semana de Beşiktaş y Galatasaray: ¿qué ha pasado?

Beşiktaş ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente fue el triunfo por 2-1 ante Hapoel Beer Sheva en la Europa League. Antes ganó 4-2 a domicilio frente a Konyaspor y 3-0 contra Gençlerbirliği. La derrota llegó por 3-2 en el campo de Celtic, mientras que el empate fue un 2-2 ante Kasımpaşa. Su balance goleador en esos encuentros es de 13 a favor y ocho en contra.

Galatasaray ha ganado sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 1-0 ante Aston Villa en la Champions League. Antes venció 2-1 a Samsunspor y 4-3 a Amed Sportif. También ganó 2-0 a VfB Stuttgart y 4-0 a domicilio frente a Konyaspor. Galatasaray marcó 13 goles, encajó cuatro y dejó su portería a cero en tres ocasiones.

Beşiktaş vs. Galatasaray: alineaciones

Beşiktaş vs. Galatasaray: estado de forma

Beşiktaş vs. Galatasaray: balance de enfrentamientos directos

Beşiktaş vs. Galatasaray: clasificación