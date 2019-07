Besiktas rechaza nueva oferta por Gary Medel

El elenco turco volvió a desechar un ofrecimiento para vender al capitán de la Selección chilena. Su futuro, sigue en veremos.

El qué pasará con Gary Medel es una interrogante que muchos se preguntan. Partiendo por el defensor, quien estaría buscando opciones para dejar , ya que las Águilas no pasan un buen momento económico, y el Pitbull ya ha tenido problemas con la dirigencia por ese asunto.

Y no es que las ofertas no aparezcan para Gary, sino que el equipo no las acepta. Por ejemplo, el semestre anterior tomó la palabra para ir por Medel por petición de Manuel Pellegrini, pero los turcos se negaron a la salida del deportista.

Ahora fue el Olympique de quien hizo un primer ofrecimiento de 4 millones de dólares por el chileno según especifica el medio turco Fanatk.

La razón, quiere 6 millones de la divisa norteamericana por Medel, por lo que esperarían una nueva oferta de los franceses.