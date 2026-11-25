Cómo ver el Besiktas contra Hapoel Beer Sheva con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Tupras Stadyumu

El Besiktas recibe al Hapoel Beer Sheva en la Europa League en el Tupras Stadyumu de Estambul. El conjunto turco busca afianzar su buena posición en la fase de liga.

El equipo de Vincenzo Italiano llega en buena forma en la competición doméstica. Ganó 2-4 al Konyaspor en la Superliga turca el 22 de noviembre, su tercera victoria en los últimos cuatro partidos de liga.

La Europa League no ha tratado tan bien al Besiktas últimamente. Perdió 3-2 ante el Celtic el 5 de noviembre, aunque sigue octavo en la clasificación de la fase de liga.

El Hapoel Beer Sheva ha tenido una campaña mucho más difícil a las órdenes de Ran Kozuch. Perdió 2-0 ante el OFI Creta en su último partido de la Europa League y solo ha sumado un punto en los encuentros de la fase de liga que figuran en los datos de forma.

El conjunto israelí ocupa el 33.º puesto de la clasificación, por lo que necesita empezar a conseguir resultados cuanto antes. La derrota por 4-0 ante el Union St.Gilloise el 22 de octubre puso de manifiesto la magnitud del desafío.

Los dos clubes ya se enfrentaron en la Europa League de 2017 y el Besiktas ganó en ambas ocasiones. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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