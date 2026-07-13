Leandro Trossard ficha por el Besiktas, según Fabrizio Romano y Florian Plettenberg. El belga llega del Arsenal, donde ha brillado esta temporada.

El club turco seguía al internacional belga desde hace meses. The Athletic informó la semana pasada de un acuerdo de veinte millones de euros, cifra que Romano confirmó el lunes por la noche.

Arsenal percibirá 18 millones más 2 en variables. Romano añade que el martes por la noche Trossard completará los trámites finales: reconocimiento médico y firma.

El extremo, titular habitual la pasada temporada en el Arsenal campeón de Inglaterra, disputó cincuenta partidos oficiales en la 2025/26, con ocho goles y once asistencias.

Con Bélgica llegó a octavos del Mundial, donde España lo eliminó (2-1) tras vencer a Estados Unidos (4-1) y Senegal (3-2). Marcó dos goles y dio tres asistencias.

Además, el Besiktas ha fichado a Alexander Nübel, guardameta del Bayern Múnich, quien nunca logró consolidarse como titular.

El guardameta alemán, de 29 años, apenas jugó cuatro partidos con el primer equipo y ahora ficha por el Beşiktaş, con lo que el club turco incorpora en poco tiempo a dos jugadores procedentes de grandes equipos europeos.