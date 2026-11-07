Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha elogiado a Bernardo Silva por sus excelentes actuaciones desde su llegada al Real Madrid. El técnico destacó la adaptación sin dificultades y la regularidad al más alto nivel del futbolista de 31 años mientras se prepara para dirigir a Portugal en la era posterior a Cristiano Ronaldo.

Anuncios

Jesus destaca el impacto de Bernardo en el Real Madrid

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha elogiado a Bernardo Silva tras su sensacional rendimiento en España. Durante la presentación de su convocatoria de 28 jugadores para los partidos de la Liga de Naciones contra Dinamarca y Gales en la Ciudad del Fútbol, el técnico expresó su enorme orgullo por la temporada que está firmando el centrocampista con su club.

Bernardo se ha consolidado como titular habitual en el Santiago Bernabéu y ha afianzado su reputación como uno de los mejores organizadores de juego de Europa.

Jesus subrayó que rendir al máximo nivel del fútbol europeo convierte a Bernardo en un activo de valor incalculable para la selección.

«No es fácil ser titular en el Real Madrid»

Al abordar el rendimiento de Bernardo, Jesus destacó lo difícil que resulta consolidarse como titular indispensable en la capital española.

Anuncios Anuncios

«Puede aportar su experiencia. Está atravesando un buen momento en el Real Madrid y no es fácil ser titular en uno de los mejores equipos del mundo», señaló Jesus durante su rueda de prensa.

Related Topics

«No tengo ninguna duda de su valía. Además de él, Portugal tiene jugadores de enorme calidad que juegan en los mejores clubes del mundo».

Bernardo, en posición de llevar el brazalete de Portugal

La regularidad de Bernardo al más alto nivel también lo ha situado entre los principales integrantes del nuevo grupo de líderes de Portugal tras la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección.

Anuncios

Jesus confirmó que la capitanía se asigna estrictamente según el número de partidos disputados con la selección, por lo que Bernardo tiene opciones de ser capitán de su país.

«El entrenador no elige a los capitanes. La elección se hace en función del número de partidos internacionales», afirmó Jesus. «Ahora mismo hay cinco, y todos fueron jugadores míos en los clubes que entrené: Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves y Bruno Fernandes».

Anuncios

Portugal se prepara para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones

Portugal ya se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones, al igual que España, pero Jesus y Bernardo aspiran a asegurarse el primer puesto del grupo A4.

Portugal recibirá a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre antes de viajar a Cardiff para enfrentarse a Gales el 17 de noviembre.

Anuncios

Con Bernardo al mando del centro del campo, Portugal busca mantener su buena dinámica y reafirmar sus credenciales bajo la dirección de Jesus.