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Bernardo Silva ha pasado a ser protagonista en la selección de Portugal, después de asumir responsabilidades de liderazgo tras la marcha de Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en capitán del combinado nacional en virtud de su número de partidos internacionales, y ello a los 32 años.

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Según el diario español "As", el jugador del Real Madrid habló durante la rueda de prensa previa al duelo ante Dinamarca, programado para hoy en la ciudad de Braga, donde se sentó junto al entrenador Jorge Jesus.

Bernardo abordó la salida de Cristiano Ronaldo y también habló con franqueza sobre su nueva situación en el Real Madrid, ante la falta de garantías para jugar como titular, reafirmando su empeño por aprovechar su oportunidad y su deseo de recuperar su papel influyente dentro del equipo.

Bernardo dijo sobre su excompañero: "La trayectoria de Cristiano ha sido larga, y he tenido el honor de jugar a su lado durante 12 años. Por supuesto, hay mucha tristeza, y este día iba a llegar tarde o temprano".

Y añadió: "Pero seguiremos el camino, intentando homenajear a Cristiano y darle las gracias por todo lo que ha aportado a la selección nacional. La nueva generación avanza, como ocurre en todos los aspectos de la vida".

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Bernardo asumió la responsabilidad de liderar a la selección portuguesa, mostrándose agradecido por esta misión, al decir: "Es un gran honor. Esta responsabilidad no recae únicamente en un solo jugador, nunca lo ha hecho, ni lo hará en el futuro, sino que recae sobre un grupo de jugadores con experiencia".

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Y continuó: "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para dar la bienvenida a los jugadores más jóvenes, garantizar que las cosas marchen bien dentro del vestuario y mantener un nivel muy alto de trabajo y compromiso con la selección nacional".

El capitán de Portugal habló del nivel de responsabilidad que asumía Cristiano Ronaldo, afirmando: "Todo el mundo conoce la responsabilidad que conlleva la presencia de Cristiano. Cada vez que salta al terreno de juego, la mayoría de los presentes en las gradas han venido a verle".

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Y aclaró: "Por eso, los jugadores de nuestra selección están acostumbrados a la atención mediática, a la presión y a la responsabilidad dentro de sus clubes, así como están acostumbrados a que se les señale con el dedo cuando las cosas no salen bien. No creo que eso represente un gran problema".

Todos quieren jugar

Sobre su situación actual desde su traspaso al Real Madrid, Bernardo habló con franqueza de la dificultad de no jugar con regularidad, al decir: "Siempre es difícil. Todos quieren jugar, y todos quieren ser útiles".

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Y añadió: "Estuve acostumbrado durante toda mi carrera profesional a ser un jugador influyente y a participar de forma continua. Y cuando no participo, la cosa es difícil, por supuesto".

Y continuó: "El entrenador dispone de 27 jugadores, que es un número elevado, mientras que solo 11 jugadores pueden participar al mismo tiempo. Es una tarea extremadamente difícil, pues tiene que elegir entre un grupo que reúne tanto talento".

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Y agregó: "Lo que puedo garantizar por mi parte es que siempre daré lo mejor de mí, y estaré constantemente preparado para intentar progresar y ayudar al equipo en todo lo que necesite, ya juegue 5, 10, 30 o 90 minutos. Por supuesto, deseo participar y sentir que soy un jugador útil".

Bernardo abordó los cambios que han afectado a su estilo de juego durante los últimos años, explicando: "No sé exactamente el motivo, pero ahora me he vuelto más conservador y reflexivo, y completamente diferente a lo que era hace 10 años".

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Y señaló: "Eso me llevó a jugar en otras posiciones, y mi ubicación ha quedado un poco más retrasada en el centro del campo. Pero siempre estoy disponible para intentar ayudar a la selección nacional y a mi club en cualquier tarea que el entrenador considere necesaria".

Y prosiguió: "El entrenador es quien debe responder a esta pregunta. Creo que me ve como un jugador de posición 8 o 10, es decir, un enlace entre la defensa y el ataque, y no como un extremo en primer lugar".

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Y concluyó: "Se trata de lograr el equilibrio entre la defensa y el ataque, contribuir a las transiciones y ayudar al equipo en la presión y en las obligaciones defensivas en las zonas traseras. El jugador que es capaz de hacer un poco de todo es lo que el entrenador espera de mí".