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Mohamed Saeed
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Bernardo Silva rompe su silencio tras dejar la concentración de Portugal en medio de la polémica sobre su estado físico en el Real Madrid

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Bernardo Silva se ha pronunciado sobre su salida anticipada de la concentración de Portugal tras una evaluación médica que lo descartó para el próximo partido de la Liga de Naciones contra Gales. Aunque el cuerpo médico de la selección lo considera no apto para jugar, informaciones procedentes de España apuntan a que el centrocampista podría estar listo para jugar con su club mucho antes de lo previsto.

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Dudas sobre su estado físico mientras Silva viaja a Madrid

El capitán de Portugal, Silva, ha recurrido a las redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a sus compañeros después de que se confirmara su salida de la concentración. El jugador del Real Madrid quedó descartado para el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, que se disputará el martes contra Gales en Cardiff, tras una evaluación médica. Su salida ha suscitado un debate inmediato, ya que el Departamento de Salud y Rendimiento de la FPF consideró que el centrocampista no estaba físicamente en condiciones de continuar con la expedición.

Mientras el cuerpo médico de la selección optó por la prudencia tras la reciente y abultada derrota ante Dinamarca, los médicos de la capital española parecen más optimistas sobre los plazos de recuperación del jugador. Los indicios actuales apuntan a que el exjugador del Manchester City estará disponible cuando el Real Madrid se enfrente al Celta de Vigo en La Liga el próximo fin de semana. La discrepancia entre la evaluación de la selección y las conclusiones del club ha causado sorpresa, especialmente porque Portugal se prepara para un partido decisivo en el que busca asegurar el primer puesto del Grupo A4. Silva había sido uno de los pocos aspectos positivos de una semana difícil para Portugal: marcó el único gol del equipo en la derrota por 4-1 en Braga antes de ser enviado a casaز

Mensaje en redes sociales para Portugal

Pese a la polémica que empieza a surgir sobre su disponibilidad para jugar con su club, Silva se centró en animar a sus compañeros de selección. Publicó un mensaje breve pero claro en su cuenta oficial de Instagram para hacerles llegar su apoyo pese a no estar físicamente con el grupo. «Portugal cuenta con todo nuestro apoyo de cara al partido de mañana. ¡Ojalá los chicos consigan la victoria y aseguren ese importantísimo primer puesto del grupo!», compartió con sus seguidores el jugador de 32 años, expresando así su deseo de que sus compañeros tengan suerte y logren alcanzar el primer puesto de la clasificación.

El mensaje llega en un momento en el que la concentración de Portugal atraviesa una pequeña crisis por las bajas de varios líderes y titulares habituales. A la salida de Silva se suman las de Ruben Dias y Joao Palhinha, ambos sancionados. Esto deja al seleccionador sin tres de sus jugadores más experimentados para el viaje al Cardiff City Stadium.

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Problemas de alineación para Jorge Jesus

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La baja de Silva es posiblemente la más perjudicial de las tres para Jorge Jesus, ya que el centrocampista aporta creatividad a una medular que se mostró descoordinada durante el reciente parón internacional. Sin su capitán, Jesus debe encontrar ahora la manera de mantener la ajustada ventaja de tres puntos del equipo sobre Dinamarca, segunda clasificada. Portugal sigue en una posición favorable con 12 puntos, pero el impacto psicológico de la goleada por 4-1 sufrida en su último partido continúa siendo un obstáculo. El seleccionador ha pedido unidad y capacidad de reacción, y ha recordado a los 24 jugadores que permanecen en la convocatoria que el trabajo realizado esta temporada no debe quedar eclipsado por un solo mal resultado.

El departamento médico de Portugal defendió su decisión de dar salida al jugador de la concentración y señaló que, tras evaluarlo clínicamente, consideró que no estaba en condiciones de afrontar la intensidad del partido contra Gales. Mientras el equipo ultimaba los preparativos en el estadio de Cardiff, el cuerpo técnico trabajó en una nueva estructura defensiva y del centro del campo para compensar las bajas de los tres futbolistas.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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