Bernardo Silva rompe su silencio tras dejar la concentración de Portugal en medio de la polémica sobre su estado físico en el Real Madrid

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Bernardo Silva se ha pronunciado sobre su salida anticipada de la concentración de Portugal tras una evaluación médica que lo descartó para el próximo partido de la Liga de Naciones contra Gales. Aunque el cuerpo médico de la selección lo considera no apto para jugar, informaciones procedentes de España apuntan a que el centrocampista podría estar listo para jugar con su club mucho antes de lo previsto.

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Dudas sobre su estado físico mientras Silva viaja a Madrid

El capitán de Portugal, Silva, ha recurrido a las redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a sus compañeros después de que se confirmara su salida de la concentración. El jugador del Real Madrid quedó descartado para el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, que se disputará el martes contra Gales en Cardiff, tras una evaluación médica. Su salida ha suscitado un debate inmediato, ya que el Departamento de Salud y Rendimiento de la FPF consideró que el centrocampista no estaba físicamente en condiciones de continuar con la expedición.

Mientras el cuerpo médico de la selección optó por la prudencia tras la reciente y abultada derrota ante Dinamarca, los médicos de la capital española parecen más optimistas sobre los plazos de recuperación del jugador. Los indicios actuales apuntan a que el exjugador del Manchester City estará disponible cuando el Real Madrid se enfrente al Celta de Vigo en La Liga el próximo fin de semana. La discrepancia entre la evaluación de la selección y las conclusiones del club ha causado sorpresa, especialmente porque Portugal se prepara para un partido decisivo en el que busca asegurar el primer puesto del Grupo A4. Silva había sido uno de los pocos aspectos positivos de una semana difícil para Portugal: marcó el único gol del equipo en la derrota por 4-1 en Braga antes de ser enviado a casaز

Mensaje en redes sociales para Portugal

Pese a la polémica que empieza a surgir sobre su disponibilidad para jugar con su club, Silva se centró en animar a sus compañeros de selección. Publicó un mensaje breve pero claro en su cuenta oficial de Instagram para hacerles llegar su apoyo pese a no estar físicamente con el grupo. «Portugal cuenta con todo nuestro apoyo de cara al partido de mañana. ¡Ojalá los chicos consigan la victoria y aseguren ese importantísimo primer puesto del grupo!», compartió con sus seguidores el jugador de 32 años, expresando así su deseo de que sus compañeros tengan suerte y logren alcanzar el primer puesto de la clasificación.

El mensaje llega en un momento en el que la concentración de Portugal atraviesa una pequeña crisis por las bajas de varios líderes y titulares habituales. A la salida de Silva se suman las de Ruben Dias y Joao Palhinha, ambos sancionados. Esto deja al seleccionador sin tres de sus jugadores más experimentados para el viaje al Cardiff City Stadium.

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Problemas de alineación para Jorge Jesus

Getty Images

La baja de Silva es posiblemente la más perjudicial de las tres para Jorge Jesus, ya que el centrocampista aporta creatividad a una medular que se mostró descoordinada durante el reciente parón internacional. Sin su capitán, Jesus debe encontrar ahora la manera de mantener la ajustada ventaja de tres puntos del equipo sobre Dinamarca, segunda clasificada. Portugal sigue en una posición favorable con 12 puntos, pero el impacto psicológico de la goleada por 4-1 sufrida en su último partido continúa siendo un obstáculo. El seleccionador ha pedido unidad y capacidad de reacción, y ha recordado a los 24 jugadores que permanecen en la convocatoria que el trabajo realizado esta temporada no debe quedar eclipsado por un solo mal resultado.

El departamento médico de Portugal defendió su decisión de dar salida al jugador de la concentración y señaló que, tras evaluarlo clínicamente, consideró que no estaba en condiciones de afrontar la intensidad del partido contra Gales. Mientras el equipo ultimaba los preparativos en el estadio de Cardiff, el cuerpo técnico trabajó en una nueva estructura defensiva y del centro del campo para compensar las bajas de los tres futbolistas.