¡Bernardo Silva rechaza fichar por el Real Madrid pese a que el acuerdo está cerrado!

Bernardo Silva, de 31 años, ha aceptado fichar por el Real Madrid como agente libre tras acabar su contrato con el Manchester City, después de que el club blanco atendiera todas sus exigencias y las de su agente, superando a Barcelona y Atlético de Madrid. Sin embargo, el centrocampista portugués ha decidido posponer la firma hasta julio por motivos fiscales.

Según El Confidencial, el jugador, que cumplirá 32 años en agosto, retrasará la firma hasta julio pese a que el acuerdo está cerrado.

El diario confirmó que «este retraso obedece únicamente a motivos fiscales, ya que Bernardo Silva desea pasar el menor tiempo posible en España para evitar pagar un 45 % de impuestos».

Así, al incorporarse en julio, pasará menos tiempo en España durante el año fiscal 2026. y así evitar el 45 % de impuestos que se aplica a quienes residen más de 183 días en el país.

Silva, ex del Mónaco, era codiciado por Barcelona y Atlético, pero el Madrid cerró el fichaje al aceptar sus exigencias.