Bernardo Silva, estrella del Real Madrid, lanzó un mensaje sobre su compañero en el conjunto blanco, el brasileño Vinícius Júnior, que atraviesa un momento muy complicado.

Vinícius lucha por recuperar su nivel habitual, ya que ha recibido fuertes críticas esta temporada, y luego fue sancionado con cuatro partidos en LaLiga, a lo que se sumó el buen rendimiento de su compañero Yan Diomande en la banda izquierda.

Vinícius participó ayer ante el AEK Atenas en la Liga de Campeones, pero apareció de forma desdibujada, lo que incrementó la intensidad de las críticas dirigidas hacia él.

Por su parte, Silva declaró, según el diario "As": "Me siento inmensamente feliz, el equipo me ha acogido como a uno más de la familia. Estoy muy contento en Madrid. Me esfuerzo al máximo por mejorar y por reforzar mi relación con mis compañeros".

Y continuó: "Vinícius Júnior ha sido un jugador muy importante para el Real Madrid en los últimos años, y todos en el club son conscientes de su importancia".

El jugador portugués concluyó destacando la importancia de Vinícius: "Necesitamos a un jugador de este tipo para poder conseguir la victoria".