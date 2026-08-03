Bernardo Silva vivió este lunes su primer día como jugador del Real Madrid, después de llegar al conjunto blanco en una operación de traspaso libre procedente del Manchester City.

El centrocampista portugués pasó el reconocimiento médico por la mañana y luego completó las dos sesiones de entrenamiento previstas a lo largo del día en la Ciudad Real Madrid, sus primeros entrenamientos bajo la dirección del técnico José Mourinho, antes de hablar a Real Madrid TV sobre sus sensaciones, marcadas por la ilusión.

Bernardo Silva declaró: "Es algo muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. No hace falta hablar de este club, porque su historia habla por sí sola".

Y añadió: "Estoy muy feliz de empezar esta etapa e intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, que es lo que sabe hacer. Soy un jugador más que está para ayudar e intentar continuar el camino de victorias de este gran club".

Bernardo Silva reconoció la dificultad del inicio de sus entrenamientos con el Real Madrid, pero al mismo tiempo elogió el ambiente del grupo, al afirmar: "Estoy cansado. El primer entrenamiento fue duro, pero estoy muy contento de conocer a mis compañeros. A algunos ya los conozco bien porque he jugado contra ellos muchas veces".

Y continuó: "Todos entrenan con mucha intensidad, y este lugar te hace sentir como en casa".

El jugador portugués habló también de José Mourinho, a quien ya se había enfrentado como rival en el pasado, al decir: "Hemos sido rivales en algunas ocasiones, y ahora estamos en el mismo equipo. Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués; desde pequeño seguíamos mucho a sus equipos, y siempre ha puesto el nombre de Portugal en lo más alto. Estoy muy feliz de empezar a trabajar y aprender con él".

Sobre lo que puede aportar, Bernardo Silva se definió como un jugador polivalente que pone al equipo por delante, al afirmar: "Soy un jugador que se basa en el trabajo, y en intentar hacer mejores a quienes juegan a mi lado. Siempre intento estar disponible en varias posiciones para ayudar al equipo. Puedo adaptarme en muchos sitios, y estaré preparado para lo que el Real Madrid necesite".

El centrocampista explicó que la llamada del Real Madrid no dejó lugar a dudas, y que aceptó de inmediato sin pensarlo, al decir: "Cuando apareció el Real Madrid, era imposible decir que no, y no lo pensé dos veces".

Y prosiguió: "Después de haber jugado muchas veces contra el Real Madrid, sientes lo grande que es, y la imponencia del estadio Santiago Bernabéu. Estar cerca de mi familia, y muy cerca de Portugal, y en una cultura muy parecida, ayuda. Pero el sueño de jugar en el mejor club de la historia del fútbol es un privilegio".

Bernardo Silva continuó su intervención revelando sus referentes en el fútbol, entre ellos un nombre vinculado actualmente al club blanco, al decir: "Tengo muchos. Zinedine Zidane es uno de ellos sin duda. Y también Rui Costa, porque fue jugador del Benfica y de Portugal, y Luka Modric, que fue un gran referente y un ejemplo dentro y fuera del campo".

Y concluyó: "Zidane quizá esté entre los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol. Jugaba casi en mi posición, y cuando era pequeño observaba cómo dominaba el balón y cómo jugaba".