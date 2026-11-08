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Bernardo Silva ha elogiado la solidez defensiva del Real Madrid tras la contundente victoria por 3-0 ante el Valencia en Mestalla. El futbolista portugués cree que esta octava victoria consecutiva sitúa al club en una posición privilegiada para luchar por los títulos de Liga y Champions League esta temporada.

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El Real Madrid logra una contundente victoria

Silva fue protagonista en la cómoda victoria del Madrid por 3-0 ante el Valencia en Mestalla. El centrocampista portugués disputó 84 minutos y firmó una gran actuación en el centro del campo.

El convincente triunfo a domicilio supuso la octava victoria consecutiva del club español en todas las competiciones. El equipo de Jose Mourinho ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación de Liga con 30 puntos, los mismos que el líder, el Barcelona, que disputará su duodécimo partido de la temporada contra el Atletico Madrid.

Silva destaca la agresividad del Valencia

El partido también planteó dificultades al equipo visitante. Silva señaló el juego físico del rival y la permisividad arbitral, que permitió que el encuentro tuviera continuidad.

«Fue un partido duro, en un ambiente complicado, contra un equipo agresivo y con un árbitro que les permitió ser agresivos», explicó Silva en la web oficial del club. «Eso nos complicó las cosas. El golazo de Fede [Valverde] nos ayudó a controlar el partido. Sentí que siempre tuvimos el control del encuentro y estuvimos muy organizados, gestionando muy bien sus transiciones. Los defensas fueron muy agresivos y recuperaron balones rápidamente. Estamos muy contentos de sumar otros tres puntos.

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«Encadenar ocho victorias nos coloca en una posición mucho mejor para luchar por La Liga y estar entre los ocho primeros de la Champions League. Estamos muy contentos con esta racha, pero ahora tenemos que centrarnos en el próximo partido y seguir adelante, porque el ambiente en el vestuario y en el club es muy bueno. Queremos seguir ganando y ganando».

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Una racha de victorias que continúa

El Real Madrid suma ya ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. La última vez que no ganó fue en el derbi madrileño contra el Atletico a finales de septiembre. Silva subrayó que esta racha es crucial para su equipo si quiere seguir en la lucha por el título esta temporada.

«Es muy importante porque los equipos que mejor defienden siempre están preparados para ganar partidos y títulos», añadió. «Eso nos acerca a ganar partidos y campeonatos».

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Silva se incorpora a la selección

El fútbol de clubes se detiene ahora por el parón internacional. Silva pasará de inmediato a centrarse en la selección y viajará para reunirse con sus compañeros de Portugal. La selección portuguesa prepara dos importantes partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en los próximos días. Se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre antes de cerrar la ventana internacional contra Gales el 17 de noviembre.