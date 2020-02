Bernardeschi se deja querer por el Barcelona: "Me enorgullece el interés"

El italiano admite que la posibilidad de llegar al Camp Nou le llena de orgullo pero recuerda que "tengo contrato y ya estoy en un equipo top".

Federico Bernardeschi se deja querer por el . El italiano pudo ser jugador del equipo azulgrana el verano pasado, cuando la planteó un intercambio con Ivan Rakitic que finalmente no convenció a la cúpula barcelonista azulgrana. Sin embargo, hoy es el propio futbolista italiano el que se ha referido a la posibilidad frustrada de haberse convertido en nuevo jugador del Barcelona.

"El interés del Barcelona me enorgullece, es algo normal" señaló en un evento organizado por uno de sus patrocinadores. El ex de la explicó que "cuando clubes como el Barcelona se interesan por ti es algo de lo que debes estar orgulloso" pero recordó que "ya formo parte de un equipo de nivel mundial, y, de momento, en el mercado no ha pasado nada".

Cabe recordar que hace pocas semanas fue la propia Juventus la que admitió que el intercambio de jugadores había sido una posibilidad solo en verano, nunca durante el mercado de invierno. En este contexto, Bernardeschi asume con tranquilidad que "tengo contrato con la Juve, estoy bien en Turín y ya veremos más adelante que es lo que sucede". En otras palabras, le gusta gustar al Barcelona pero, a día de hoy, no hay nada de nada en cuanto a su posible llegada al Camp Nou.