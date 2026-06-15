Berghuis se muestra entusiasmado con el regreso de Van Bronckhorst al Feyenoord

Steven Berghuis admitió el lunes a NOS que le sorprendió el nombramiento de Giovanni van Bronckhorst como nuevo entrenador del Feyenoord. El extremo del Ajax añadió que guarda un gran aprecio por el sucesor de Robin van Persie en De Kuip.

Berghuis no esperaba el regreso de Van Bronckhorst al Feyenoord, con quien fue campeón de Holanda en 2017.

«Él optó por ser asistente de Arne Slot en el Liverpool para alejarse del rol de entrenador. La propuesta del nuevo director técnico (Dévy Rigaux, ed.) debió ser muy atractiva», afirma Berghuis, a quien Kenneth Pérez pregunta si Van Bronckhorst es un buen entrenador.

«Sí, me gustó trabajar con él. Tiene una personalidad agradable. Me sentía muy cómodo en el campo», afirma Berghuis, que solo tiene elogios para el nuevo entrenador del Feyenoord. «Y teníamos un buen equipo en la temporada 2016/17, un equipo que había ganado la copa el año anterior, cuando se incorporaron Nicolai Jørgensen, Brad Jones y yo».

Pérez añade que Sipke Hulshoff, quien parecía destinado a ser el técnico principal, tendrá un papel relevante como asistente.

Con su nombramiento oficial, Van Bronckhorst se convierte en el máximo responsable del Feyenoord y comparecerá en ruedas de prensa, algo que Hulshoff apenas ha hecho.

Feyenoord quiere presentarlos cuanto antes para que lideren el equipo desde el inicio de la nueva temporada.