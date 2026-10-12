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Berardi SassuoloGetty Images
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Berardi, añadida la amonestación ante el Milan: la tarjeta no se vio en televisión, ¿qué pasó?

Sassuolo

Amarilla a posteriori para Domenico Berardi, que ayer, justo después del partido, no figuraba entre los amonestados del Sassuolo-Milan.


AMARILLA - El capitán del Sassuolo fue amonestado en el minuto 64 del partido, justo después del gol de Adrien Rabiot. La amarilla figura en la web oficial de la Lega Serie A, pero no se vio por televisión porque no se enfocó al árbitro tras el gol del Milan. Sin embargo, el colegiado mostró la tarjeta y, por tanto, Berardi figura en la lista de amonestados del partido.

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