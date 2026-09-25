Karim Benzema desmintió lo que se había rumoreado sobre la cancelación por parte de la empresa Nike de una colaboración publicitaria que estaba prevista con él, después de que circularan noticias sobre la retirada de la marca deportiva estadounidense de la ejecución de una campaña promocional con la participación del exdelantero del Real Madrid.

El diario The Athletic señaló que Nike canceló una sesión de fotos que estaba prevista en Londres a favor de la marca «Cortez», tras revisar el pasado de Benzema y concluir, según la versión, que su personalidad no se ajusta a los valores que representa la compañía.

Benzema respondió a estas noticias a través de su cuenta de Instagram este viernes, publicando una historia en la que escribió: «Noticias falsas.. cariño», acompañando su frase con varios emojis, en su primer comentario sobre lo que se dijo acerca de la supuesta colaboración.

Estas noticias llegan tras la finalización del contrato de Benzema con Adidas, en medio de rumores sobre su fichaje por Nike, aunque la respuesta del jugador sitúa la versión de la cancelación de la campaña bajo un desmentido directo, sin ofrecer detalles adicionales sobre lo que realmente ocurrió entre ambas partes.

Benzema tiene 38 años y actualmente no está vinculado a ningún club, mientras que, según la información recibida, no se ha emitido ningún comentario oficial de Nike que aclare su postura sobre la colaboración ni si la sesión de fotos fue realmente cancelada.