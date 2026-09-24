Benzema recibe un duro golpe fuera del terreno de juego

La empresa Nike canceló una sesión de fotos, prevista en Londres este jueves, para una campaña publicitaria con la participación de Karim Benzema, exestrella del Real Madrid.

El portal "The Athletic" señaló, citando a fuentes conocedoras del asunto, que la empresa Nike profundizó en el estudio de la historia de Benzema y concluyó que el pasado del jugador no se ajusta a los valores de la marca.

Las fuentes se negaron a ofrecer más detalles sobre los aspectos concretos del pasado de Benzema que contribuyeron a la decisión de Nike.

Nike señaló en un comunicado a The Athletic: «Este proyecto no refleja una relación más amplia entre el jugador y Nike. Lamentamos que las negociaciones hayan llegado a esta fase».

Benzema, de 38 años, había sido condenado anteriormente por complicidad en un intento de extorsión dentro de un escándalo de un vídeo sexual que empañó su trayectoria con la selección francesa y le privó de representar a su país durante 5 años mientras seguía el caso.

El tribunal de Versalles dictó en 2021 una sentencia de un año de prisión con suspensión de la ejecución contra Benzema, además de una multa de 75.000 euros, tras condenarlo por complicidad en un intento de extorsión a su compañero en la selección francesa Mathieu Valbuena en 2015.

Benzema comenzó su trayectoria calzando botas de Nike, durante su aparición con el Lyon francés, pero se pasó a Adidas en 2007. Pasó el resto de su carrera con la marca alemana, que lanzó una bota especial con su nombre cuando ganó el Balón de Oro en 2022.

Sin embargo, una fuente de Adidas confirmó que el contrato de Benzema con la empresa ha finalizado ahora y que está buscando distintas opciones.

Benzema, que no está vinculado a ningún club desde el mercado de fichajes veraniego, tras la rescisión de su contrato con el Al-Hilal saudí, todavía no ha anunciado su intención de retirarse del fútbol, pero no está claro hasta cuándo tiene previsto seguir jugando.