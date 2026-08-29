Karim Benzema, delantero del Al-Hilal y exjugador del Real Madrid, dirigió un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo argelino, a raíz de los grandes incendios que arrasaron durante los últimos días varias zonas, especialmente en la región de la Cabilia y el este del país, dejando muertos, heridos y cuantiosas pérdidas en los bosques.

Benzema escribió, a través de sus cuentas en las redes sociales: "Todos mis pensamientos están con las víctimas de los incendios que azotan Argelia, con sus familias, con los heridos y con todos quienes atraviesan esta desgracia", expresando su solidaridad con los afectados por la catástrofe.

El delantero francés también elogió los esfuerzos de los equipos de bomberos y de rescate, al afirmar: "Todo el valor para los bomberos, los trabajadores de rescate y todos los que acudieron en auxilio de Argelia. Todo mi apoyo y solidaridad con el pueblo argelino".

Los incendios afectaron de manera especial a las provincias de Tizi Uzu, Bejaïa, Skikda y Jijel, donde las llamas devoraron cientos de hectáreas de bosques, mientras que algunos habitantes se vieron obligados a refugiarse en las playas huyendo de las lenguas de fuego, en coincidencia con una amplia ola de solidaridad en distintas partes del país.

El Ministerio del Interior argelino anunció oficialmente la muerte de 12 personas a causa de los incendios, mientras que informes locales apuntaron a la posibilidad de que el balance de víctimas aumente.

Las autoridades atribuyeron la rápida propagación de las llamas a las altas temperaturas y a los fuertes vientos, lo que aumentó la dificultad de las labores de extinción y obstaculizó la intervención de los aviones contra incendios.