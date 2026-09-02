Pese a que el mercado de fichajes cerró sus puertas en las cinco grandes ligas europeas la tarde de ayer martes, los clubes todavía tienen la posibilidad de contratar a los jugadores que se han quedado sin equipo, lo que abre la puerta a que varios nombres importantes encuentren un nuevo destino en el próximo periodo.

La lista de jugadores disponibles actualmente incluye nombres destacados cuyo valor de mercado se estima en millones de euros, aunque su contratación no le costará a los clubes interesados en incorporarlos ninguna cuota de traspaso, después de que estos futbolistas hayan quedado libres de cualquier vínculo contractual.

Encabeza la lista el francés Karim Benzema, ganador del Balón de Oro en el pasado, de 38 años, tras poner fin a su vínculo con el club saudí Al-Hilal de mutuo acuerdo entre ambas partes, sin que se haya aclarado todavía cuál será el siguiente paso en su carrera.

Sancho, el de mayor valor

Paul Pogba, campeón del mundo con Francia en 2018, sigue disponible en el mercado de agentes libres, después del fracaso de su intento por recuperar su carrera con el Mónaco.

También figura el inglés Jadon Sancho entre los nombres más destacados disponibles, después de que el Borussia Dortmund decidiera no retenerlo, convirtiéndose en el agente libre de mayor valor de mercado en la actualidad, según el portal "Transfermarkt", con un valor de 18 millones de euros.

Y la situación de Sancho sin club podría no prolongarse mucho tiempo, ante la posibilidad de su traspaso a Brasil, donde su nombre se relaciona con el Palmeiras.

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¿Se moverán los clubes para incorporar a estos jugadores?

El austriaco David Alaba, de 34 años, busca un nuevo club tras su salida del Real Madrid, misma situación que la de su excompañero Dani Carvajal, una de las leyendas del club merengue.

En cuanto al argelino Riyad Mahrez, también se acerca a vivir una nueva experiencia, con la posibilidad de incorporarse a otro club saudí, el Al-Shabab.

La lista de jugadores destacados disponibles incluye igualmente a varias exestrellas de la Premier League, encabezadas por el extremo inglés Raheem Sterling y el marfileño Wilfried Zaha, junto a los centrocampistas Philippe Coutinho y Georginio Wijnaldum.

Entre los defensas disponibles destaca el portugués Diogo Leite, de 26 años, cuyo valor de mercado es de 12 millones de euros según "Transfermarkt".

El nombre del jugador estuvo relacionado con el Paris Saint-Germain durante el verano de 2025, y también fue ofrecido al Marsella en las últimas semanas, aunque todavía sigue sin club.

La lista de agentes libres incluye asimismo a varios nombres conocidos en el panorama europeo, como el centrocampista Yves Bissouma, el exlateral izquierdo del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich Raphaël Guerreiro y el polivalente Oleksandr Zinchenko, que actualmente se recupera de una operación en los ligamentos de la rodilla a la que se sometió en febrero.

También aparece el argentino Mauro Icardi, exdelantero del Paris Saint-Germain, dentro de la lista de jugadores que no están vinculados a ningún club, junto al francés Anthony Martial, que quedó disponible tras una experiencia no coronada por el éxito en México.

Once de los jugadores más destacados disponibles gratis

Portería: Neto.

Defensa: Dani Carvajal – Diogo Leite – David Alaba – Oleksandr Zinchenko.

Centro del campo: Paul Pogba – Yves Bissouma – Riyad Mahrez – Jadon Sancho.

Delantera: Karim Benzema – Mauro Icardi.

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