Benzema habría renovado con el Real Madrid hasta 2022

Según publica el diario Marca, el delantero francés amplía su vínculo por un año más y consigue una mejora contractual; lo anunciarían en verano.

Karim Benzema ha acordado la renovación de su contrato con el y será futbolista del club capitalino al menos hasta 2022, según publica este lunes el diario Marca.

De acuerdo con aquella información, el anuncio del acuerdo entre el equipo blanco y el delantero francés se realizará el próximo verano, cuando también se llevará a cabo la firma del nuevo contrato.

Benzema, que llegó al Santiago Bernabéu en julio de 2009 y cuyo vínculo actual finaliza en junio de 2021, lograría así la mejora de su contrato, entendiendo la entidad presidida por Florentino Pérez que el ex del Olympique de ha dado un paso hacia adelante dentro y fuera del campo de juego, siendo uno de los grandes líderes del equipo, especialmente desde la salida de Cristiano Ronaldo con destino a la .

Según publica Marca, el acuerdo no se extenderá más allá de 2022 porque Benzema quiere ir poco a poco, entendiendo que no quiere quedarse en la capital española si no se encuentra en condiciones de ofrecer su mejor versión futbolística.

De esta manera, Benzema llegaría a jugar en el Real Madrid con 34 años. De momento, a sus 32, tiene 12 goles en y lucha en la actual temporada por ser el Pichichi del certamen nacional. Por delante tiene a Lionel Messi, quien ya gritó 13 veces. El 9 del Real Madrid tiene apenas uno menos y buscará empezar el año liderando esa tabla (el Madrid enfrenta al el próximo sábado).