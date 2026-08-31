¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1081067216.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Traducido por

Benzema es bueno, pero: Inzaghi revela la razón de su preferencia por Watkins

K. Benzema
Al Hilal
1ª División
S. Inzaghi
O. Watkins
Francia
Arabia Saudita
Italia
Inglaterra

El técnico italiano rompe su silencio

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, reveló los motivos que llevaron al club a fichar al inglés Ollie Watkins, coincidiendo con la salida del francés Karim Benzema de las filas del "Líder", asegurando que el nuevo fichaje llegó en base a una convicción técnica sobre las cualidades del exdelantero del Aston Villa.

El Al-Hilal había puesto fin a su vínculo con Benzema de mutuo acuerdo, antes de anunciar oficialmente el fichaje de Watkins por tres años, en el marco de una reestructuración de la línea ofensiva del equipo, para que el delantero inglés inicie una nueva etapa bajo la dirección de Inzaghi y en una de las competiciones más fuertes de la Roshn League.

Lee también: miles de millones, juego limpio financiero, la conmoción de Benzema y el ataque dorado que compromete al Al-Hilal

Inzaghi declaró durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Al-Ahli, aplazado de la tercera jornada: "Agradecemos a Benzema todo lo que aportó, es un gran jugador y fue un honor entrenarlo. En cuanto a Watkins, posee grandes cualidades, y fue seguido desde la temporada pasada por mi parte y por parte de la dirección deportiva. Admiro sus habilidades y su estilo de juego".

Las declaraciones del entrenador italiano revelan que la elección de Watkins no fue una decisión forzada tras la salida de Benzema, sino un fichaje planificado con antelación, después de que el delantero inglés llamara la atención de Inzaghi y de la dirección deportiva gracias a su estilo y sus cualidades, lo que hizo que el club lo prefiriera para ser una de sus armas ofensivas más destacadas en la próxima etapa.

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Entradas para los partidos de la Roshn League saudí¡Compra tu entrada ahora!

Al mismo tiempo, Inzaghi habló sobre la situación de Watkins y Hassan Tambakti de cara a participar ante el Al-Ahli, aclarando que ambos entrenaron con el equipo y que la decisión final se tomará según su disponibilidad en el último entrenamiento, y dijo: "Los dos jugadores entrenaron con el equipo, y en función de su disponibilidad en el entrenamiento de hoy decidiremos sobre su participación".

Sobre el esperado Clásico, Inzaghi aseguró que el Al-Hilal es consciente de la dificultad del partido, especialmente porque el Al-Ahli afrontará el encuentro en busca de compensar su última derrota, aunque recalcó su confianza en su equipo, y dijo: "Sabemos que el enfrentamiento con el Al-Ahli es difícil, estamos preparados para él y lo afrontaremos con toda nuestra fuerza".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y añadió: "Me enfrenté al Al-Ahli tres veces la temporada pasada y conocemos su forma y su enfoque de juego. Llega al partido tras una derrota, por lo que intentará compensarla, pero el Al-Hilal es un gran equipo y trataremos de dar todo lo que esté en nuestras manos".

De esta manera, Inzaghi puso fin a las especulaciones sobre los motivos del fichaje de Watkins, asegurando que la decisión está ligada a las cualidades técnicas del jugador y no es un simple reemplazo de un gran nombre que se marchó, para que comience una nueva etapa en el ataque del Al-Hilal, mientras la afición espera la aparición del delantero inglés y que demuestre su capacidad de traducir la admiración de su entrenador en goles e influencia dentro del campo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google